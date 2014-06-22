بلجيكا تتجاوز الدب الروسي..وتتأهل إلى دور الستة عشر

فازت بلجيكا على روسيا 1-صفر، ووسط تكتل دفاعي روسي، أحرز البديل أوريجي هدفاً قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليحتفل البلجيكيون الحاضرون في ملعب ماراكانا بالتأهل إلى الدور الثاني، فيما كان مدرب روسيا الإيطالي فابيو كابيلو مكبّلاً فريقه بمهام دفاعية.

بذل إيدن هازارد مجهودا رائعا وصنع هدف الفوز لزميله البديل ديفوك أوريجي في الدقائق الأخيرة، بينما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل بلا أهداف توغل هازارد من ناحية اليسار ومرر الكرة من داخل المنطقة لزميله اوريجي الذي حولها مباشرة وبقوة في المرمى في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد بلجيكا إلى ست نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثامنة، وضمنت التأهل بينما تجمد رصيد روسيا عند نقطة واحدة.

وتضم هذه المجموعة أيضا منتخبي الجزائر التي لا تملك أي نقطة، وكوريا الجنوبية (نقطة واحدة)، وسيلتقي المنتخبان في وقت لاحق اليوم.

وبذل دريس ميرتينز، الجناح الأيمن لبلجيكا، مجهودا كبيرا في التغلب على تماسك الدفاع الروسي، وسدد كرة في الشبكة الخارجية للمرمى قبل أن يرسل كرة عرضية لم تجد من يحولها داخل المرمى.

وطالبت روسيا - التي تعادلت في الجولة الأولى بهدف لمثله مع كوريا الجنوبية - باحتساب ركلة جزاء لها بعدما بدا أن توبي الدرفيلد ارتكب خطأ ضد مكسيم كانويوكوف داخل المنطقة.

لكن أخطر فرصة سنحت لروسيا كانت قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عندما ارتقى المهاجم الكسندر كوكورين لكرة عرضية ووضعها برأسه من مدى قريب بجوار القائم الأيسر لمرمى بلجيكا مباشرة.

ورغم تكافؤ الشوط الثاني، جاءت الإثارة كلها في آخر عشر دقائق، وجاءت البداية بتسديدة الروسي اندريه ايشيتشينكو بجوار القائم.

لكن رغم مشاركة الروسي الخطير آلان جاجويف في الدقائق الأخيرة ضغطت بلجيكا بقوة بفضل عدة محاولات من هازارد لاعب تشيلسي، ونفذ زميله كيفن ميرالاس ركلة حرة متقنة ارتدت من القائم.

وستقام الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الخميس المقبل، حيث سلتقي كوريا الجنوبية مع بلجيكا، والجزائر مع روسيا في الوقت ذاته.