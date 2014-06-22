ستموتون إذا ربحتم..!

- تحت هذا التهديد بدأ لاعبو دينامو كييف مباراتهم مع فريق هتلر في عز الحصار الألماني لروسيا عام 1942م، دخلوا الملعب برغبة أكيدة للخسارة يغلفها الرعب والجوع، اكتشفوا معنى الحياة أثناء اللقاء، وقرروا الانتصار وقضاء ما تبفى من دقائق بكرامة، تم إعدامهم بقمصانهم على حافة الملعب..

- في البرازيل الآن حالة انفصام مع رغبة مزدوجة بين فوز منتخب الوطن وخسارة الحكومة، مظاهرات واحتجاجات لانتشار الفقر والفساد وتدهور مقومات الحياة.. صورة معبرة انتشرت في العالم يتناقلها الشعب هناك لجمهور برازيلي يرمي أحدهم النفايات في حاوية بها فتاة تبحث عن طعام..

- منتخب الخونة أو هكذا وصفهم إعلام وشعب الكاميرون وقرر معها إيتو إصدار بيان يخاطب فيه الجميع ويبرر إضراب اللاعبين ويصفها بأنها وقفة قرروا من خلالها لفت أنظار الحكومة نحو حقوق ومكافآت اللاعبين، تأخروا بالوصول إلى البرازيل ومع أول لقاء ظهرت أسود باهتة لا ترغب في الحياة..

- كرة القدم: متعة ورغبة دائمة في الفوز، ومرآة لما تعيشه الشعوب، تخطفها رؤوس الأموال، تستغلها السياسة، وتعيش الشعوب على ما تبقى منها، تختفي الحكومات، تتوالى الأجيال، ويسجل التاريخ أن الوطن هو من يخسر أو ينتصر..

*نقلا عن النادي السعودية