محاربو الصحراء يضربون موعداً هاماً مع كوريا الجنوبية

يلعب المنتخب الجزائري أمام حتمية تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية عندما يلتقيان على ملعب "بيرا-ريو" في بورتو اليغري في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن كأس العالم 2014 في البرازيل، لتفادي خيبات المشاركات الثلاث السابقة عندما ودع من الدور الأول.

ويدرك المنتخب الجزائري جيدا أهمية الفوز على كوريا الجنوبية لأنه سيعزز حظوظه لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، وتعويض خيبة أمله بعد خسارته من بلجيكا 2/1، والمباراة الساخنة التي تنتظره أمام روسيا في الجولة الأخيرة.

ويمني "محاربو الصحراء" النفس بضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في الجولة الثانية، أولهما وأهمهما الفوز الذي يلهثون وارءه منذ عام 1982 ومشاركتهم في مونديال إسبانيا عندما تغلبوا على تشيلي 3/ 2 من مشاركتهم الأولى والتي استهلوها بالفوز على ألمانيا الغربية 2/ 1.

والفوز سيضع الجزائر في موقف جيد لانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة خاصة إذا سقطت روسيا أمام بلجيكا، لأن رجال المدرب البوسني الفرنسي الجنسية وحيد خليلودزيتش قد يكفيهم التعادل في الجولة الأخيرة لبلوغ ثمن النهائي.

ولا تعود خيبة أمل خليلودزيتش إلى الخسارة فقط بل لطريقة لعب المنتخب الجزائري التي لا تتوافق تماما مع فلسفته في اللعب التي يتبنى فيها النزعة الهجومية في أغلب الأحيان.

ومن المتوقع أن يجري خليلودزيتش الذي يعي أن تعثره ستكون عواقبه وخيمة، تغييرات على التشكيلة لتصحيح بعض النقائص على الصعيد الدفاعي الذي يبقى لحد الآن النقطة السوداء للمنتخب الجزائري، والتحلي بالجرأة اللازمة من خلال اعتماد طريقة لعب هجومية مثل ما وعد به قبل 24 ساعة من مواجهة بلجيكا.

ولا تختلف أحوال كوريا الجنوبية عن الجزائر على الرغم من أنها تملك نقطة واحدة في رصيدها، بعد أن أهدرت فوزا في المتناول أمام روسيا لأنها تقدمت بهدف لي كيون-هو (68)، قبل أن تستقبل شباكها هدف التعادل بواسطة ألكسندر كيرجاكوف (74).

في المجموعة ذاتها، تطمح بلجيكا العائدة إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما إلى ضمان بطاقة تأهلها عندما تواجه روسيا، فبحال فوز لاعبي المدرب مارك فيلموتس سيرفعون رصيدهم إلى 6 نقاط ويضمنون بالتالي احتلال المركز الأول أو الثاني.

من جهتها، تعول روسيا على خبرة مدربها الإيطالي العنيد فابيو كابيلو للتأهل لأول مرة في عهدها الحديث إلى الدور الثاني، إضافة إلى بحثها عن وضع أسس صحيحة قبل استضافتها لنهائيات نسخة 2018.

وكانت تغييرات المدرب مارك فيلموتس لافتة في مباراة الجزائر، فبعد 5 دقائق على دخول الفلايني سجل هدف التعادل ونجح البديل الآخر مرتنس في خطف هدف الفوز.

ويعاني قائد الدفاع البلجيكي فنسان كومباني من "تمدد بسيط في أعلى فخذه" ولم يتدرب الخميس الماضي، بعد يوم على غياب النجم ادين هازار عن التمارين بسبب رضوض في إصبع قدمه.

على الطرف الآخر، عوض المهاجم ألكسندر كيرجاكوف هفوة فادحة لحارس بلاده إيغور إكينفييف ومنحه التعادل أمام كوريا الجنوبية 1/1.

وسيتوجه الملك البلجيكي فيليب لمشاهدة المباراة بحسب ما ذكر القصر الملكي.

وضمن المجموعة السابعة، تسعى البرتغال إلى تجنب سيناريو مونديال 2002 عندما تتواجه مع الولايات المتحدة على ملعب "أرينا أمازونيا" في ماناوس في الجولة الثانية.

وكان المنتخب البرتغالي قد استهل مشواره بهزيمة مذلة تماما أمام نظيره الألماني برباعية نظيفة في مباراة شهدت طرد مدافعه بيبي الذي أوقف لمباراة واحدة وغرم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتدائه على توماس مولر، كما خسر جهود ظهيره فابيو كوينتراو الذي لم يتمكن من مواصلة مشواره في النهائيات.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الأميركي بقيادة مدربه الألماني يورغن كلينسمان إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن افتتح مشواره بالفوز على غانا 2/ 1 بفضل البديل جون بروكس الذي منح بلاده النقاط الثلاث في الدقيقة 86 بعد أن تقدمت على منافستها الإفريقية بعد أقل من دقيقة على البداية بفضل كلينت ديمبسي ثم حافظ على تقدمها حتى الدقيقة 82 قبل أن تتلقى هدف التعادل عبر أندريه إيو.

وسيقاتل الأميركيون بشراسة لكي ينالوا النقاط الثلاث التي ستضمن لهم تأهلم إلى الدور الثاني للمرة الثانية على التوالي، فيما سيودع كريستيانو رونالدو البطولة من الباب الصغير إذا ترافقت هزيمتهم مع فوز ألمانيا على غانا.

وفي المقابل، سيتمكن ديمبسي، من المشاركة ضد البرتغال رغم تعرضه في اللقاء الأول لكسر في أنفه كما حال مات بيسلر الذي أصيب بدوره في حالبيه.

