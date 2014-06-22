نيجيريا تتخطى البوسنة بهدف وسط جدل تحكيمي

فازت نيجيريا على البوسنة والهرسك 1–صفر، وشهدت المباراة لغطاً تحكيمياً بعدما سجل لاعبو البوسنة هدفاً تم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء، الذي احتسب هدف النيجيري أوديموينجي وسط شكّ كبير، فيما لعب الفريقان مباراة متوسطة على ملعب أرينا بانتانال ضمن المجموعة السادسة لكأس العالم.

وانطلق إيمانويل إيمنيكي في الناحية اليمنى وتخطى أمير سباهيتش قائد البوسنة ليرسل تمريرة عرضية حولها أوديموينجي من بين قدمي الحارس اسمير بيجوفيتش داخل المرمى في الدقيقة 29.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف الأرجنتين المتصدرة والتي ضمنت التأهل برصيد ست نقاط بعد فوزها 1-صفر على إيران في وقت سابق اليوم.

وتحتل إيران المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فيما تتذيل البوسنة الترتيب بعد خسارتها الثانية على التوالي لتخرج مبكرا في أول مشاركة لها بكأس العالم كدولة مستقلة.

وتحتاج نيجيريا إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة أمام الأرجنتين لتصاحبها إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ عام 1998.

وهذا الفوز هو الأول لنيجيريا في كأس العالم منذ تغلبها على بلغاريا في نهائيات 1998. وألغى الحكم هدفا لأيدن جيكو مهاجم البوسنة في الشوط الأول بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت خطأ القرار.