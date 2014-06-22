ومع ذلك فإنها تدور (حرب السحرة والعواجيز..)

فيما تجري حرب على جبهة قطر في محاولة لثنيها عن تنظيم مونديال 2022 بدعوى قضايا فساد، فإنّ ملامح حرب كروية باردة مبنى، ساخنة معنى، تجري وقائعها حالياً على ملاعب البرازيل، إذ بدا واضحاً أنّ أميركا الجنوبيّة تعيشُ حالة «ميتامورفوز» حقيقيّة تتجلّى في رغبتها الأكيدة في تجنّب وقوع الفأس على الرأس وعدم السّماح للأوروبيين بالظفر بالكأس. فخبراء هذه القارّة التي منحت كرة القدم معاني المتعة والفرجة والإبداع، يقولون إن أوروبا العجوز تتجه نحو أفول كروي واضح وإن حاولت ألمانيا وفرنسا وهولندا الظهور بصورة أفضل، لكنّ كبارها، إسبانيا وإنكلترا، يعلنان إفلاسهما ودخول نادي العواجيز.. فيما تشكّل انتفاضة منتخبات أميركا الجنوبيّة، في الدورة الـ20 لكأس العالم، إعلاناً عن استعادة العرش المفقود، من خلال سحرة البرازيل والشيلي والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا، وبفضل تألق فيدال ونيمار وسانشيز وسواريز وميسي وغيرهم، ليتأكد للعالم أن مقولة فيلسوف الكرة الأرجنتيني سيزار مينوتي «نحن، في أميركا الجنوبية نلعب الكرة كالشعر لأنّنا نسعى إلى المتعة، بينما يلعبها الأوروبيون بصيغة الذي يكتب نثراً لا روح فيه».. لهذا نجحت أميركا الجنوبية في جعل الكرة أكثر شعبية في العالم، بينما حولتها أوروبا إلى تجارة مربحة، يُباع فيها اللاعبون كالأغنام..

فكلما اتسعت مساحة الاهتمام بالكرة، سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، زاد التنافس بين أوروبا التي تحتفظ لنفسها بمرجعية التأسيس والتشريع لهذه اللعبة، وأميركا الجنوبية التي تحتفظ هي الأخرى بمنحها الكرة قيمة إنسانية عالية، وجعلت عولمتها أكثر عدلاً بين الشعوب وإن تفاوت المستوى، فلا فرق بين هذا وذاك إلا بما قدّمت قدماه. إلا أنه مثلما كان العالم دائماً محكوماً بالثنائية القطبية، أميركا تقود الغرب، وروسيا تقود الشرق، وبينهما حربٌ باردة غير معلنة، وعوالم شبه نامية ملحقة بها كحروف العلّة.. إلا أن الفرق الوحيد هو أنّ أميركا الجنوبية، والقارات الأخرى تمثّل خزانًا دائماً لأوروبا التي تحتكر فرجة الخمسة نجوم بتوظيف المهارات الوافدة إليها في صناعة النجوم وتحويلها إلى استثمارات مربحة..

وعلى رغم أنّ مونديال البرازيل هذه المرة يجري تحت إيقاع احتجاجات الفقراء، فإنّ هؤلاء الفقراء أنفسهم هم من يعلون أصواتهم أثناء عزف أناشيد بلدانهم، تأكيداً للانتماء والارتباط بمنتخباتهم، رمز العزة والتفوق، ولأنّ الفقر لا يحرم الإنسان متعة التعبير عن حقه في الاحتجاج على ظلم حاكِم، أو الاحتجاج على ظلم حَكَم، فإنّ الحاجة إلى تأمين رغيف خبز، لا تختلف عن الحاجة إلى تثمين لحظة فوز.. والفارق هنا أنّ مشاعر الأوروبيين تعتبر الكرة عجلة خامسة، ويراها الأميركو لاتينيين عجلة أساسية.

وفي معادلة الحرب القائمة بين أوروبا العجوز بعواجيزها وأميركا الجنوبية بنجومها الصاعدة، تخرج أوروبا وآسيا من حسابات الأكفأ والأقلّ كفاءة، فهما ليستا أكثر من عجلة سادسة، على رغم الحبّ الجارف للعبة.

وبين هذا وذاك تكتفي كوريا الشمالية في عهد كيم جونغ أون ببث مباريات المونديال مقرصنة في إحدى ساحات بيانغ يانغ بعد 35 ساعة من بثّها، نكاية في الجارة الجنوبية التي تبقى خارج مجال التغطية.. أما ريبيري المغبون فوجد نفسه في دوّامة تعاطي الممنوع بعد أن أفلت بجلده من فضيحة التحرش، والسبب كما قيل في الإعلام الفرنسي هو الثأر من الإصابة التي حرمته المونديال.. والعصابة التي ورطته في الابتذال.



*نقلا عن الحياة اللندنية