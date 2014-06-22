"بلاك ستارز" يعطلون المكائن الألمانية بالتعادل

تعادل منتخبا ألمانيا وغانا 2-2 في مباراة رائعة على ملعب بلاسيدو أديرالدو كاستيلو ضمن المجموعة السابعة لمونديال البرازيل، وتقدم الألمان أولاً عبر غوتزه قبل أن يعدل الغاني أندريه النتيجة ويتقدم زميله جيان بهدف ثان لفريقه "بلاك ستارز" فيما أحرزت ألمانيا التعادل عبر كلوزه الذي عادل رقم رونالدو التاريخي عبر المونديال بـ15 هدفا.

ووضع ماريو غوتزه المانيا في المقدمة في الدقيقة 51 لكن غانا انتفضت فجأة واندفعت للهجوم. وتعادل لها اندرو ايو بطريقة ممتازة بعدها بثلاث دقائق ثم صنع سولي مونتاري الهدف الثاني لأسامواه جيان في الدقيقة 63.

وتعادلت المانيا في الدقيقة 71 بلمسة رائعة من كلوزه الذي شارك كبديل قبلها بدقيقتين ليحرز هدفه رقم 15 في كأس العالم ويتقاسم الرقم القياسي للأكثر تهديفا في النهائيات مع مهاجم البرازيل السابق رونالدو.

وتملك المانيا التي سحقت البرتغال برباعية نظيفة في الجولة الأولى أربع نقاط.

وفي رصيد الولايات المتحدة ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لغانا ولاشيء للبرتغال.

وستلتقي الولايات المتحدة مع البرتغال غدا الأحد.