الجزائر تستفيق.. وتمطر شباك كوريا بـ4 أهداف

حقق منتخب الجزائر أول فوز عربي بمونديال كأس العالم الحالي ، بعدما تغلب محاربو الصحراء على كوريا الجنوبية 4-2 على ملعب بيرا ريو ضمن مباراة مفتوحة شهدت الكثير من التفاصيل المثيرة، وتمكن المدرب خليلوزيتش من قيادة الخضر نحو أول ثلاث نقاط، فيما يتبقى مباراة أخيرة أمام روسيا ضمن المجموعة الثامنة.

وأحرزت الجزائر ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول وأضافت رابعا في الشوط الثاني رغم الضغط المتواصل لكوريا الجنوبية لتخرج فائزة 4-2 وتحيي أملها في الاستمرار بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم الممثل العربي الوحيد في النهائيات المقامة بالبرازيل عن طريق المهاجم إسلام سليماني الذي شارك كأساسي للمرة الأولى في الدقيقة 26 وأضاف رفيق حليش الهدف الثاني بضربة رأس إثر ركلة ركنية بعدها بدقيقتين.



وأكمل عبد المؤمن جابو وهو لاعب آخر شارك كأساسي في تشكيلة جديدة للمدرب وحيد خليلوجيتش الثلاثية في الدقيقة 38.



ورغم نجاح كوريا الجنوبية في تقليص الفارق عن طريق سون هيونج مين في بداية الشوط الثاني ثم إضافة هدف آخر عن طريق كو جا تشيول بعد الهدف الجزائري الرابع لياسين براهيمي نجحت الجزائر في الخروج بالفوز الأول للعرب في النهائيات منذ 16 عاما.



وتحتل الجزائر الآن المركز الثاني وراء بلجيكا صاحبة النقاط الست التي ضمنت التأهل بينما توقف رصيد كل من كوريا الجنوبية وروسيا التي خسرت في وقت سابق اليوم بهدف نظيف أمام بلجيكا عند نقطة واحدة.



وفي الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل ستلعب الجزائر مع روسيا وتواجه بلجيكا كوريا الجنوبية.

