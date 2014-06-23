مشاركة إفريقية باهتة

المشاركة الإفريقية حتى الآن لم ترق الى المستوى، وكان علينا انتظار "انتفاضة الخضر" أمام كوريا الجنوبية لكي نعترف بعودة إفريقيا، ويمكن القول إن الجزائر تخطت الآن كل التوقعات بتسجيل خمسة أهداف في مباراتين ليصبح منتخب المحاربين على أبواب ثمن النهائي لو عرف كيف يستغل هشاشة المنتخب الروسي.

صحيح أن غانا قدمت مباراة العمر أمام ألمانيا وأنها مرت حذو إنجاز تاريخي يضاهي ذلك الانجاز الذي تحقق في المونديال السابق، ولكن زملاء جيان اسامواه مطالبون بأن يكرروا عرضهم القوي لعباً ونتيجة في المباراة القادمة.

كوت ديفوار منتخب تأرجح بين المتوسط والجيد وحقق فوزاً، لكن دروغبا وزملاءه مطالبون بالتاكيد في المباراة القادمة.

نيجيريا أيضاً بعد عرض ممل نجحت في حصد ثلاث نقاط ربما تنفعها في الجولة الختامية.

الصدمة جاءت - وعلى عكس التوقعات - من الكاميرون التي خرجت بخسارتين وهي ليست أسعد حالاً من إنجلترا وإسبانيا، ولا عزاء لزملاء صامويل إيتو الذي سيلعب موندياله الاخير.. باختصار كرة القارة السمراء تبقى صاحبة المفاجآت.



يانيك لوروا