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مونديال البرازيل 2014: اليوم الـ11

"شياطين" في المدرجات "شياطين" في المدرجات الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
تحيا الولايات المتحدة .. ! تحيا الولايات المتحدة .. ! الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
لاعبو بلجيكا.. وسيلفي مع "الملك" ! لاعبو بلجيكا.. وسيلفي مع "الملك" ! الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
لـ"الخائن" قبول ومحبة .. خارج بلاده لـ"الخائن" قبول ومحبة .. خارج بلاده الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
مع الغياب الطويل عن المشاركة.. الروس دائماً حاضرون مع الغياب الطويل عن المشاركة.. الروس دائماً حاضرون الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
16 عاماً مضت منذ ليلة حدّا وبصير المذهلة أمام سكوتلاندا 16 عاماً مضت منذ ليلة حدّا وبصير المذهلة أمام سكوتلاندا الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
أفعلها من أجلنا يارونالدو أفعلها من أجلنا يارونالدو الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
برتغاليه وفنزويلي وبرازيلي .. كأس العالم تذيب الاختلافات بين البشر برتغاليه وفنزويلي وبرازيلي .. كأس العالم تذيب الاختلافات بين البشر الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014
حلم البوسنيين .. تبخر أمام عينيها حلم البوسنيين .. تبخر أمام عينيها الاثنين 24 شعبان 1435 هـ - 23 يونيو 2014

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