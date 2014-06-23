هولندا تضرب تشيلي بهدفين وإسبانيا تحرز فوزاً معنوياً

فازت هولندا على المنتخب التشيلي 2-صفر، واحتلت صدارة المجموعة الثانية فيما ضمنت مواجهة صاحب المقعد الثاني بالمجموعة الأولى – كرواتيا أو المكسيك – وقتما حاول المنتخب اللاتيني تسجيل هدف بالمرمى البرتقالي، بيد أن دفاعات المدرب لويس فان غال نجحت في الإبقاء على شباك نظيفة ولم تحرم الخسارة تشيلي من التأهل إلى الدور الثاني وملاقاة صاحب المركز الأول بالمجموعة الأولى.

وحافظت هولندا على صدارة المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على تشيلي بهدفين دون رد في ختام مباريات المجموعة اليوم الاثنين على ملعب تاكيرا بساو باولو.

ونجح البديل ليروي فير في التسجيل من أول لمسة بعد أن ارتقى عالياً ولعب الكرة برأسه على يسار الحارس كلاوديو برافو قبل 13 دقيقة من النهاية.

وزاد زميله ممفيس ديباي الغلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة مستفيداً من تمريرة ارين روبن.

ورفعت هولندا رصيدها إلى تسع نقاط فيما تجمد رصيد تشيلي عند ست نقاط. وتأهل المنتخبان بالفعل لدور الستة عشر قبل هذه المباراة.

وأشرك لويس فان جال مدرب هولندا اللاعب جيرمين لينس بدلاً من الموقوف روبن فان بيرسي، بينما أبقت تشيلي ارتور فيدال على مقاعد البدلاء بسبب شكوك حول إصابته.

وتم إيقاف المهاجم روبن فان بيرسي - الذي يتقاسم صدارة هدافي كأس العالم برصيد ثلاثة اهداف - عقب حصوله على إنذارين في أول مباراتين.

كما أدخلت هولندا تغييرين على تشكيلتها التي فازت على أستراليا، حيث تم الدفع بجورجينيو فاينالدم وديرك كاوت. وتم الابقاء على برونو مارتنز اندي الذي عانى من ارتجاج في المخ في مباراة أستراليا ويوناتان دي جوشمان على مقاعد البدلاء.

وفي المباراة الثانية، أنهت إسبانيا بطلة النسخة الماضية في جنوب إفريقيا 2010 مشوارها بفوز هامشي على أستراليا 3-صفر اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال البرازيل 2014.

وسجل دافيا فيا (36) وفرناندو توريس (69) وخوان ماتا (82) اهداف المباراة التي كانت هامشية لبلادهم التي تأكد تنازلها عن اللقب بخسارتها أمام تشيلي (صفر-2) في الجولة الثانية، والأمر ذاته ينطبق على أستراليا التي أنهت مشاركتها بهزيمة ثالثة على التوالي.