وجهة نظر البروفيسور !!

يوم الجمعة الماضي كان 48 ألف مشجع في ملعب ارينا فونتي نوفا بمدينة السلفادور أو مدينة السعادة كما يُطلق عليها في البرازيل هم حضور مهرجان الأهداف.

• في مباراة منتخب الطواحين الهولندي مع منتخب الماتدور الإسباني الذي تعرض لخسارة تاريخية كان قوامها 5/1 ضمن المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في مونديال البرازيل وبالمناسبة هنا ربما أكثر المتشائمين في المعسكر الإسباني أو المتفائلين في المعسكر الهولندي لم يكن يتوقع هذا السيناريو المفاجئ وتلك الخسارة المذلة لبطل كأس العالم عام 2010 وبطل اليورو الأوروبي عام 2012.

• باعتبار أن تشكيلة اللاعبين الحاليين في منتخب إسبانيا هم نفس المجموعة الذهبية التي حصدت كل البطولات على مدى السنوات الماضية ولكن هذه الخسارة, تؤكد فلسفة"مثلما لكل شيء بداية لا بد له من نهاية"وهنا أنا لا أقسو على المدرب دل بوسكي واللاعبين ولكني واثق أن سقف الطموح أصبح قصيراً للغاية أو ربما اختفى تماماً ولعل أكبر دليل على ذلك إحصاءات المباراة التي تشير إلى أن نسبة استحواذ إسبانيا على الكرة بلغت 58% بينما لم يتمكن المهاجم الإسباني دييغو كوستا من الوصول إلى مرمى حارس المنتخب الهولندي في أي هجمة خطرة خلال مجريات الشوطين.

• بينما لو ذهبنا إلى منتخب هولندا لوجدنا أن المدرب العبقري الهولندي لويس فان جال كان وحده هو رجل تلك الليلة, حيث رسم سيناريو مهرجان الطواحين في مرمى الحارس الإسباني اير كاسياس من خلال تشكيلة مكونة من 8 لاعبين صاعدين و3 لاعبين خبرة هم: روبن فان بيرسي وارين روبن وويلسي شنايدر وفعلاً نجحت تلك التشكيلة في إعادة الهيبة من جديد للمنتخب البرتقالي ولا أبالغ لو قلت إننا أمام منتخب سيكون فارس الرهان في السنوات القادمة, خصوصاً بعد الإعلان عن أن مدرب منتخب الطواحين القادم, سيكون الهولندي العبقري غويس هيدنيك, الذي سيخلف المدرب لويس فان جال المنتقل بعد انتهاء البطولة إلى تدريب فريق مانشستر يونيايتد.

• كلمة أخيرة: وجهة نظر..المدرب العبقري الراحل الهولندي رينوس ميكليز هو بروفيسور علم التدريب في مجال كرة القدم بينما بقية المدربين هم مجرد تلاميذ!!

*نقلا عن النادي السعودية