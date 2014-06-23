11 رداً يا رعاية الشباب !

كما هو الوالد الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مهيب في عطائه .. عظيم بوفائه .. كبير بروحه .. منارة لشعبه ..

لم تجف حروف فرحتنا بافتتاح ملعب (الجوهرة) ليغمرنا بأمره الكريم بأن يتم إنشاء (11) جوهرة أخرى بكل مساحات أرض هذا الشعب الكبير ..

أمر ملكي تاريخي يجعل من بلادنا الأكبر والأجمل والأثمن على مستوى مشاريع الرياضة بالشرق الأوسط، لاسيما وأن الملاعب ستنشأ بأحدث الطرازات المعمارية العالمية ..

أي فخر رياضي نقف شامخين فوق إنجازه كشعب سعودي ..

أي عبارات يمكن أن نعبّر عنها وفاءً وحباً وشكراً وتقديراً للملك الصالح عبد الله بن عبد العزيز ..

انتصر الشباب الرياضي الذي حضر لافتتاح ملعب الجوهرة ورحب بمليكه أجمل ترحيب تاريخي ..

انتصر الإعلام الرياضي السعودي الذي أبهر العالم بحسن تسويق ذلك الافتتاح، ليكون صاحب الحظوة في كل أحاديث المنطقة ..

انتصر الشاب السعودي الرياضي الذي انتظر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب المناط بها خدمته رياضياً كرسياً نظيفاً داخل الملعب وخدمات ورعاية وبيئة حقيقية للملاعب فلم يجدها ؟؟

انتصر ذلك المشجع الذي كان يعاني الأمرّين لحضور مناسبات بلاده الرياضية بسبب إفلاس خطط رعاية الشباب وعدم قدرتها على التطوير، وإلقائها اللوم يميناً ويساراً على جهات عدة هرباً من مسؤولياتها ..!!

انتصرنا لنستعيد ريادتنا الرياضية بكل الألعاب ..

انتصرنا بفضل مليكنا الكبير عبد الله بن عبد العزيز ...

كنا نخجل عندما نحضر مناسبات رياضية بدول الجوار ...

البيئة .. النظام .. التكنولوجيا .. الترتيب .. الجمال .. كل شيء يجعلك تعيش يومك الرياضي بشكل لا يوصف ..

كنا نطالب وننتقد ونتحدث بشفافية ووطنية صادقة ..

حتى منصة ملعب في بريدة عجزت رعاية الشباب بكافة مهندسيها وإدارة مشاريعها عن إنشائها بشكل صحيح، لتكون اليوم إحدى صور السخرية لمخرجات تلك المؤسسة النائمة عن الشباب ..!!

اليوم وغداً ستتحدث أجيالنا عن ذلك القرار المفصلي الكبير الذي لم يفرق بين ذرّة رمل في الشرق أو الجنوب ..

قرار يؤكد أنّ نبض الجسد واحد ..

قرار هو العلامة الفارقة بالقرن الواحد والعشرين لنا رياضياً ..

قرار ننتظر بعده قرارات كبيرة ومؤثرة تبعثر أرض رعاية الشباب وتنظيماتها وتمدها بالقوة المالية، وتعالج ترهُّلها الإداري والخططي، وتعيد للأنشطة الرياضية هيبتها والتصاقها بالإنسان السعودي، بدلاً من أن يتم إغلاق كافة المنشآت الرياضية بالمملكة حالياً بعد انتهاء الموسم الرياضي، وكأنها أُنشئت لمباريات كرة القدم فقط، فيما الشباب يتجرّعون الفراغ فوق الأرصفة..!!

نحبك يا عبد الله بن عبد العزيز ..

أهديت وسطنا الرياضي أكبر وأضخم وأجمل هدية بالتاريخ ..

لك من كل قلب .. قبلة على رأسك الأشم ..

قبل الطبع :

ربي يحفظك يا مليكي ويا تاج رأسي ويحفظ الأُسرة المالكة ويحفظ وطني الكبير ..



*نقلا عن الجزيرة السعودية