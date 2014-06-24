الآزوري يودّع المونديال مطأطئ الرأس

تأهّلت الأوروغواي إلى دور ثمن النهائي بعدما فازت على المنتخب الإيطالي 1-صفر، وسجل القائد غودين هدف الفوز في الدقيقة 81، بالرغم من امتلاك الطليان فرصة التعادل والتأهل نحو الدور الثاني، وسيرافق المنتخب اللاتيني كوستاريكا التي حصدت سبع نقاط بعد تعادلها مع إنجلترا سلبياً في مباراة تحصيل حاصل.

أحرز دييغو جودين هدفاً قبل تسع دقائق من النهاية ليقود أوروغواي للصعود إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على إيطاليا.

ورفع الفوز رصيد أوروغواي إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة لتصعد إلى الدور الثاني وتودع إيطاليا البطولة بعد أن توقف رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وارتقى جودين عالياً لركلة ركنية نفذها البديل جاستون راميريز ولعب الكرة بكتفه على يسار جيانلويجي بوفون. ولعبت إيطاليا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد كلاوديو ماركيسيو بعد تدخل عنيف على اجيديو اريفالو ريوس لاعب أوروغواي.

وكانت إيطاليا يكفيها التعادل للصعود إلى دور الستة عشر بفارق الأهداف. وأشرك تشيزاري برانديلي مدرب إيطاليا اللاعب تشيرو إيموبيلي في التشكيلة الأساسية للعب الى جوار ماريو بالوتيلي ليمثلا شراكة هجومية.

ومع غياب دانييلي دي روسي بسبب الإصابة تحول برانديلي للعب بطريقة 3-5-2، حيث يلعب ماتيا دي شيليو وماتيو دارميان على الجانبين بعيداً عن الثلاثي ماركيسيو واندريا بيرلو وماركو فيراتي في وسط الملعب.

وفي الجهة المقابلة اعتمد أوسكار تاباريز، مدرب أوروغواي، على نفس التشكيلة التي هزمت انجلترا بهدفين دون رد. وقاد لويس سواريز وادينسون كافاني الهجوم وقاوم تاباريز إغراء إعادة المدافع ماكسيميليانو بيريرا الى التشكيلة بعد أن غاب لمباراة واحدة بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في الخسارة أمام كوستاريكا. كما غاب القائد وقلب الدفاع دييجو لوجانو بسبب إصابة في الركبة.

من جانبه، حافظت كوستاريكا على صدارة المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم بعد تعادلها سلبيا مع انجلترا في بيلو هوريزونتي بالبرازيل.

وارتفع رصيد كوستاريكا إلى سبع نقاط لتضمن صدارة المجموعة في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون قبل البطولة فيما خرجت انجلترا بعد أن حصلت على نقطة واحدة.

وعزز منتخب كوستاريكا خط هجومه باللاعب راندال برينيس ودفع بالمدافع روي ميلر محل مايكل اومانا.



وأجرت انجلترا التي تخوض أسوأ مسابقة لكأس العالم منذ 1958 تسعة تغييرات على تشكيلتها، بعدما قال المدرب روي هودجسون إنه يرغب في منح معظم البدلاء الفرصة للمشاركة في البرازيل.

ومن أبرز التغييرات الدفع باللاعب فرانك لامبارد ليحمل شارة قائد الفريق وإشراك الحارس بن فوستر بينما بقى من التشكيلة الأساسية دانييل ستوريدج وجاري كاهيل.