الزعيم الكوبي كاسترو: أستمتع بمشاهدة مارادونا يومياً

هنأ فيدل كاسترو الزعيم الكوبي السابق مارادونا، أسطورة كرة القدم، على برنامجه التلفزيوني التحليلي الخاص بكأس العالم لكرة القدم وحيّا أيضاً ليونيل ميسي، مهاجم المنتخب الأرجنتيني، على عزيمته وإصراره ومحاولاته القوية لقيادة الأرجنتين في المونديال.

ونشرت رسالة كاسترو الخطية في وقت متأخر الاثنين على وسائل الإعلام الرسمية وكانت بمثابة تذكرة بأن كوبا وكاسترو ساعدا مارادونا في تعافيه من إدمان المخدرات ومشكلات في الوزن عندما ذهب للجزيرة طلباً للعون في عام 2000.

كما أثنى كاسترو الذي يشتهر بتشجيع لعبة البيسبول على مارادونا في دعمه القديم للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز. وجاء في نص رسالة كاسترو "أستمتع يومياً بمشاهدة برنامجك على تيليسور حول كأس العالم لكرة القدم. أشكرك على هذا. وأشاهد المستوى المتميز لهذه اللعبة العالمية".

وأضافت الرسالة "كما أوجه لك التحية. أوجه التحية أيضاً لميسي اللاعب الرهيب الذي يمنح المجد للشعب الارجنتيني النبيل".

ويرتبط كاسترو ومارادونا بصداقة قوية نشأت في أعقاب الظروف الصعبة التي أحاطت بالأسطورة بعد مونديال 1998، وساعده كاسترو في تجاوزها وأولها الإدمان.