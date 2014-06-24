خروج إسبانيا.. والصحافة الإسبانية

عندما خرجت إسبانيا من «المونديال» وبنتائج «مذلة» طالعتنا صحيفة «الآس» الإسبانية الشهيرة بعنوان عريض على صدر صفحتها الأولى يقول «لا تطلبوا منا الصفح.. فنح مدينون لكم بالكثير» وتم وضع صور المناسبات الثلاث التي فازت بها إسبانيا خلال السنوات الست الماضية بما فيها بطولة أوروبا مرتين وبطولة كأس العالم على هيئة «إيقونات» ثلاث على نفس الصفحة.

والحقيقة أنني توقفت عند هذا العنوان الذي جاء في لحظة غضب عارمة وكبرياء مكسورة، لكنه الضمير المهني والأخلاقي في التعاطي مع «الوطنية» التي لا تعني الجانب الانفعالي في «الشماتة» وكيل الاتهامات وطمس الإنجازات عند آخر لحظة.

تابعت تحليلات الصحافة، ورغم الخروج المهين، إلا أنني لم أجد كلمة جارحة أو عبارة نابية عن الذوق العام أو تبادلا للاتهامات في فريق يتربع على التنصيف الأول على مستوى العالم منذ سنوات ويخرج بسبعة أهداف في مباراتين متتاليتين!!

لم يكن ثمة تشف أو تصفية حسابات في «تويتر» من لدن أنصار «ريال مدريد» تجاه لاعبي «برشلونة» ولم يكن هناك «صلح» للاعبي «الريال» من صحفيي «برشلونة».

النضج المهني والأخلاقي والانفعالي يجعل الفارق هائلا في التعاطفي مع الأحداث الكروية، وبطريقة مغايرة عن أسلوب تأجيج العواطف ونبش الماضي والتشكيك في النوايا والمنطلقات.

كرة القدم ليست مهارات تدرس في الملعب أو تكتيكات تطبق في المباريات، لكنها وقبل كل شيء بيئة اجتماعية حاضنة «تفقس» كرة القدم وفقا لظروفها ودرجة حرارتها.

*نقلا عن عكاظ السعودية