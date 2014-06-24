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مونديال البرازيل: اليوم الـ12 (2)

السادسة تقترب .. السادسة تقترب .. الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
تحب نجوم السامبا .. وتتجاهلهم ! تحب نجوم السامبا .. وتتجاهلهم ! الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
حتى في تشيلي .. "جوكر" حتى في تشيلي .. "جوكر" الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
بكأس العالم.. البرازيليون يشجعون كل المنتخبات بكأس العالم.. البرازيليون يشجعون كل المنتخبات الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
رمى كاسياس الحذاء .. فتعاركا ! رمى كاسياس الحذاء .. فتعاركا ! الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
لاشيء يثير الحماسة عندما يتعلق الأمر بمنتخب استراليا لاشيء يثير الحماسة عندما يتعلق الأمر بمنتخب استراليا الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
الكل يتابع .. ويصور ايضاً الكل يتابع .. ويصور ايضاً الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
ضحية "الملل" ضحية "الملل" الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
رغم الخروج المرير.. الا انها تواجدت لتقول لهم: شكراً رغم الخروج المرير.. الا انها تواجدت لتقول لهم: شكراً الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
الملك رقم 10 الملك رقم 10 الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
مهارة ..! مهارة ..! الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
ونصب عينيها لقاء البرازيل ..! ونصب عينيها لقاء البرازيل ..! الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014

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