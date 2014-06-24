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مونديال البرازيل: اليوم الـ13
مكسيكو يا نور العين
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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البطل نيمار
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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في العيون والقلب
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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"الحُمر" يظهرون
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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الحزن.. برتغالي
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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المكسيكيون وصلوا
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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ألم التعادل
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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صخب لاتيني
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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الفرح ينتشر
الثلاثاء 25 شعبان 1435 هـ - 24 يونيو 2014
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