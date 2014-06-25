بيكرمان للكولومبيين: حافظوا على التركيز بعد التأهل

حث مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم الأرجنتيني خوسيه بيكرمان لاعبيه على الحذر والحفاظ على تركيزهم بعد تأهلهم بالعلامة الكاملة إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل لكرة القدم عند ملاقاة الأوروغواي بطلة العالم مرتين السبت المقبل.

ولدى سؤاله عقب الفوز الساحق على اليابان 4-1 الثلاثاء هل يرى أن التشكيلة الراهنة لفريقه هي الأفضل في تاريخ الكرة الكولومبية، رفض بيكرمان المقارنة، واصفا لاعبيه بـ"المجموعة المتماسكة"، لكنه دعاهم إلى التنبه، وقال: "يعرف اللاعبون أن عليهم اللعب بوتيرة سريعة، وهم بحاجة إلى القوة والتركيز على أدنى التفاصيل". وأضاف: "عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم أداء جماعي، ويجب أن يكونوا في كامل جاهزيتهم".

وقال بيكرمان الذي قاد بلاده الأرجنتين، على رأس الجهاز الفني، إلى ربع نهائي مونديال 2006، "إن منتخبنا يلعب جيدا في المونديال بعد غياب طويل (آخر مشاركة في العام 1998)، لكن علينا التركيز على ما نفعله، إذ ما زال علينا أن نحسن أداءنا ونعمل جاهدين".

وتابع بيكرمان: "لدينا عناصر فتية ضمن التشكيلة، وهذا برأيي جيد للمونديال". وعن المواجهة المقبلة مع الأوروغواي، رأى أن منتخبه سيلعب ضد "واحد من أقوى المنتخبات وأهمها في أميركا الجنوبية والعالم"، على رغم احتمال غياب النجم لويس سواريز الذي يخضع لتحقيق من الفيفا في قضية عضه المدافع الإيطالي جورجيو كييليني أمس الثلاثاء.