رونالدو: مولر سيصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

عبّر الظاهرة البرازيلية السابقة رونالدو عن اقتناعه بأن المهاجم الألماني توماس مولر سيحطم رقمه القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويتقاسم رونالدو الرقم القياسي البالغ 15 هدفا مع الألماني الآخر ميروسلاف كلوزه الذي سجل آخر أهدافه في مباراة ألمانيا وغانا السبت الماضي (2-2).

وقال رونالدو (38عاما) لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا مقتنع أن توماس مولر سيصبح قريبا أفضل هداف في تاريخ كأس العالم".

وسجل مولر حتى الأن 8 أهداف، خمسة في مونديال 2010 الذي توج هدافا له وثلاثة في مباراة ألمانيا الأولى أمام البرتغال (4-صفر) في البرازيل 2014.

وأضاف بطل العالم السابق: "أعرف أن رقمي ليس أبديا. كان ميروسلاف كلوزه يحتاج الى هدف واحد ليلتحق بي في النسخة الحالية، وقد قام بذلك. لكن حتى لو حطم الرقم، لا أعتقد أنه سيبقى الى الأبد".