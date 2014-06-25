مارادونا يفجر مشاكل ابنته العائلية في المونديال

فتح دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية النار على مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم التانجو، واصفًا نجم مانشستر سيتي بالجبان الضعيف، بسبب العلاقة العائلية المتوترة مع ابنته.

وقال مارادونا في تصريحات صحافية: "أجويرو كاذب وجبان، وما يقوله حول ابنتي غير صحيح، ولم يحدث أبدا أنها منعته من رؤية ابنه بينجامين، كما يدعي".

وأضاف: "تلقيت اتصالاً من ابنتي تخبرني بأن أجويرو قد هددها بسبب بينجامين، أنا لا أعرف لماذا يقوم بذلك، لا أتذكر مرة أنها حرمته من أي زيارة، كفاك جبنًا وتصرف كالرجال".

وكان أجويرو مرتبطاً بجيانا البنت الصغرى لمارادونا وأنجب منها طفلا، قبل أن تحدث خلافات كبيرة أدت إلى انفصالهما، ويزعم أجويرو من وقتها أنه يحرم من زيارة ابنه.

الجدير بالذكر أن أجويرو لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الآن مع التانجو في مونديال البرازيل، على الرغم من التأهل لدور 16.