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مونديال البرازيل: اليوم الـ14

شخبط شخابيط شخبط شخابيط الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
التشجيع.. حتى آخر لحظة التشجيع.. حتى آخر لحظة الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
تقليعة "الثور" الأرجنتينية تقليعة "الثور" الأرجنتينية الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
الخروج من الباب الصغير الخروج من الباب الصغير الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
اليابان.. تبكي اليابان.. تبكي الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
صرخة أفريقية صرخة أفريقية الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
قليلاً من الشاي قبل مباريات المونديال قليلاً من الشاي قبل مباريات المونديال الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014

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