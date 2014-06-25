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مونديال البرازيل 2014: اليوم الـ13 (2)

قبلات لمن منح الكولومبيين 9 نقاط قبلات لمن منح الكولومبيين 9 نقاط الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
العلم الانجليزي بـمساعدة "صديقتين" العلم الانجليزي بـمساعدة "صديقتين" الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
العاطل .. يرحل العاطل .. يرحل الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
لويس لاعب رائع.. لكن أنظر أين غرس أسنانه لويس لاعب رائع.. لكن أنظر أين غرس أسنانه الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
انجلترا تلوح: وداعاً ستيفي انجلترا تلوح: وداعاً ستيفي الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
لاشيء أجمل من الاحتفال بساحة الاستقلال.. و"تريكولور" منتصرون- لاشيء أجمل من الاحتفال بساحة الاستقلال.. و"تريكولور" منتصرون- الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
في كل مكان .. مشجعي انجلترا "خطر" في كل مكان .. مشجعي انجلترا "خطر" الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
خلال 8 سنوات .. ضاع كل شيء خلال 8 سنوات .. ضاع كل شيء الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014
التأهل وحده يمنح فقراء كوستاريكا البهجة التأهل وحده يمنح فقراء كوستاريكا البهجة الأربعاء 26 شعبان 1435 هـ - 25 يونيو 2014

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