مونديال البرازيل 2014: اليوم الـ13 (2)

قبلات لمن منح الكولومبيين 9 نقاط

قبلات لمن منح الكولومبيين 9 نقاط

لويس لاعب رائع.. لكن أنظر أين غرس أسنانه

لويس لاعب رائع.. لكن أنظر أين غرس أسنانه

لاشيء أجمل من الاحتفال بساحة الاستقلال.. و"تريكولور" منتصرون-

لاشيء أجمل من الاحتفال بساحة الاستقلال.. و"تريكولور" منتصرون-