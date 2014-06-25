نيجيريا ترافق الأرجنتين نحو ثمن النهائي رغم الخسارة

تأهلت نيجيريا إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم رغم هزيمتها يوم الأربعاء أمام الأرجنتين 3-2 في ختام مباريات المجموعة السادسة.

واستفادت نيجيريا من فوز البوسنة - التي تأكد خروجها بعد الهزيمة في المباراة الماضية - على إيران 3-1 لتحتل المركز الثاني خلف الأرجنتين المتصدرة.



وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة. لكن الأرجنتين لم تهنأ بالتقدم سوى لدقيقة واحدة بعد أن تعادل

أحمد موسى لنيجيريا.

وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة من ركلة حرة.

ومنح موسى نيجيريا التعادل للمرة الثانية بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

لكن الأرجنتين ردت سريعا بعد ثلاث دقائق بهدف من ماركوس روخو. ولم يجر اليخاندرو سابيا مدرب الأرجنتين أي تغييرات على التشكيلة التي فازت على إيران.

واعتمد مجددا على القوة الهجومية المؤلفة من ليونيل ميسي وجونزالو هيجوين وسيرجيو اجويرو ومن خلفهم انخيل دي ماريا. فيما استعان ستيفان كيشي مدرب نيجيريا بالمهاجم مايكل باباتوندي بدلا من لاعب الوسط فيكتور موزيس.

وفي المباراة الثانية، حققت البوسنة أول فوز لها في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على إيران 3-1 اليوم الأربعاء في ختام مباريات المجموعة السادسة لكنها كانت قد ودعت المنافسات في الجولة الماضية.

وفشلت إيران في استغلال هزيمة نيجيريا أمام الأرجنتين وودعت البطولة بعد أن دخلت المباراة الأخيرة على أمل تحقيق الفوز وتعثر نيجيريا للتأهل إلى دور الستة عشر.

ووضع ايدن جيكو البوسنة في المقدمة في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وضاعف ميراليم بيانيتش من تقدم البوسنة في الدقيقة 59 لكن إيران قلصت النتيجة بهدف من رضا قوجان نجاد قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة ليعود الأمل الضئيل إلى ايران.

لكن الأمل انتهى بعد ذلك بدقيقة بعد أن أحرزت البوسنة الهدف الثالث عن طريق افديا فرشايفيتش.

ولم يجر كارلوس كيروش مدرب إيران أي تغييرات على التشكيلة التي واجهت الأرجنتين في الجولة الماضية.

وأجرى صفوت سوشيتش مدرب البوسنة خمسة تغييرات على تشكيلته من بينها اختيار المهاجم فيداد ابيسفيتش ليلعب إلى جوار جيكو لأول مرة في هذه البطولة.

وبدأ المدافعان فرشايفيتش وسياد كولاشيناتس أيضا المباراة مع لاعبي الوسط تينو سوشيتش وانل هاجيتش.