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مونديال البرازيل 2014: اليوم الـ14 (2)

حضور المونديال .. رغم الخسائر .. ممتع! حضور المونديال .. رغم الخسائر .. ممتع! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
بلاد الساعات الثمينة مع الفلامنغو .. والمكان الوحيد لاجتماعهما : البرازيل بلاد الساعات الثمينة مع الفلامنغو .. والمكان الوحيد لاجتماعهما : البرازيل الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
وايضاً ..في البرازيل وايضاً ..في البرازيل الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
اختاروا المونديال لإيصال رسالتهم: "حرام" يابوكو ..! اختاروا المونديال لإيصال رسالتهم: "حرام" يابوكو ..! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
تحية لمن أحرج الأرجنتين ، 90 دقيقة تحية لمن أحرج الأرجنتين ، 90 دقيقة الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
نيمار .. نجم داخل الملعب .. وخارجه كذلك! نيمار .. نجم داخل الملعب .. وخارجه كذلك! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
سباق تتابع سباق تتابع الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
دائماً .. سويسرا! دائماً .. سويسرا! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
الحرّ .. والمدافعين .. والظروف.. لاتستطيع ايقاف ميسي ! الحرّ .. والمدافعين .. والظروف.. لاتستطيع ايقاف ميسي ! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
نوم .. ملل .. أم حزن؟! نوم .. ملل .. أم حزن؟! الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014
أحلامٌ على الجدار .. ينتظرونها واقعاً أحلامٌ على الجدار .. ينتظرونها واقعاً الخميس 27 شعبان 1435 هـ - 26 يونيو 2014

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