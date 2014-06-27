الرئيس الغاني يحقق في خروج "بلاك ستارز" من المونديال

قرر جون ماهاما، الرئيس الغاني، يوم الجمعة، إنشاء لجنة للتحقيق في أسباب خروج منتخب كرة القدم من الدور الأول لمونديال البرازيل، بعد الخسارة 1-2 أمام البرتغال، أمس الخميس.

وقال ماهاما على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في مالابو في غانا الإستوائية: "نحن في حاجة إلى إنشاء لجنة للإضاءة على مشاركة غانا في كأس العالم، والتدقيق في مسار الأمور منذ البداية وحتى النهاية".

ودعا الرئيس الغاني أيضا إلى إعادة بناء فريق جديد للنجوم السود، طالبا من مواطنيه "مواصلة تقديم الدعم للمنتخب رغم خروجه" من المونديال.

وكانت غانا ودعت كأس العالم بعد خسارتين مع الولايات المتحدة (1-2) والبرتغال (1-2) وتعادل مع ألمانيا (2-2) ضمن المجموعة السابعة.

وخاض الفريق الإفريقي المباراة الأخيرة مع البرتغال من دون لاعبي شالكه الألماني وميلان الإيطالي كيفن برانس بواتينغ وسولي علي مونتاري اللذين استبعدا عن تشكيلة المنتخب لأسباب تأديبية.

وكان لاعبو غانا امتنعوا عن المشاركة في التدريب، الاثنين الماضي، احتجاجا على عدم استيفاء مستحقاتهم المالية، قبل أن تعود الحكومة الغانية وتسوي الأمور الأربعاء بعد تدخل مباشر من الرئيس.