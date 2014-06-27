الفيفا يرفع الإيقاف عن الألماني بكنباور

أعلن مدير أعمال فرانتس بكنباور، نجم كرة القدم الألماني السابق، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها على "القيصر" بـ"مفعول فوري".

وكانت لجنة الأخلاق في الفيفا أوقفت في 13 يونيو بكنباور لمدة 90 يوما عن كل أنشطة اللعبة لعدم تعاونه في إطار التحقيقات بشأن مزاعم رشوة تتعلق بكأس العالم في قطر 2022، ما أدى إلى عدوله عن الذهاب إلى مونديال البرازيل.

وأوضح الفيفا حينها في بيان "ترتبط المخالفة المحتملة لعدم تعاون فرانتس بكنباور في سياق تحقيقي للجنة الأخلاق، وبرغم طلبات متكررة للحصول على مساعدة، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات خلال مقابلة شخصية، أو ردا على أسئلة مكتوبة بالإنجليزية والألمانية".

ورفض بكنباور التعامل مع المحقق الأميركي، مايكل غارسيا، الذي يقود تحقيقا بشأن مزاعم رشاوى في استضافة مونديالي 2018 و2022.

وجاء قرار الإيقاف بعد أن فتحت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية صفحة جديدة من المزاعم النارية عندما كشفت أنها تملك ملايين الوثائق التي تدين ملف قطر مونديال 2022 ومبالغ طائلة صرفها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام لشراء الأصوات.

وإيقاف بكنباور رمزي، لأنه لا يحتل أي منصب رسمي في الاتحادين الدولي أو الألماني، لكنه يبقى شخصا نافذا في عالم الكرة لأدواره السابقة مع المنتخب وعمله في اللجنة المنظمة لمونديال 2006.

وقال بكنباور في مقابلة مع جريدة "بيلد" نشرتها مطلع الشهر الحالي إن غارسيا أرسل له أسئلة بإنجليزية قانونية لم يفهمها: "طلبت بتهذيب أن تكون المقابلة بالألمانية لكن رفض طلبي".

وبعد يومين من قرار الإيقاف، أكد الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ أنه سيرد على أسئلة التحقيقات قبل 27 يونيو الحالي، بحسب بيان صادر عن وكيل أعماله.

وجاء في البيان "راسل فرانتس بكنباور الفيفا وأكد أنه سيرد على أسئلة التحقيق تحت إشراف لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي قبل 27 يونيو"، موضحا أنه سيجيب "باللغة الألمانية".

وأحرز بكنباور (68 عاما) كأس العالم 1974 كلاعب، و1990 كمدرب مع ألمانيا، وكان أحد أعضاء لجنة فيفا التنفيذية في 2010 التي منحت قطر استضافة كأس العالم 2022، وروسيا نسخة 2018، لكنه رفض الكشف عن تصويته.