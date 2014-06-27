دمعة إيتو وقصة رونالدو

....قدمت صورة لأحد الهواة ايتو وهو في طريقه لمرافقة منتخب بلاده ركوب الباص المخصص لهم وهو يعانق طفلا مرتديا زي الكاميرون فبكى الاثنان دون أن نعرف ماذا دار في العناق المبكي....

....صورة لم أجتهد حولها ولكن كان التأثر واضحا على النجم الكبير والطفل الصغير الذي كان يردد ايتو ايتو إلى ان غادر ايتو وهو ليس قادرا على الكلام....

...لحظة حاولت ان أستنتج من خلالها فخفت ان أشوه هذا الفيلم الصامت والذي لم يستغرق اكثر من بضع ثوان....

...اما النجم كرستيان رونالدو والذي فشل في هذا المونديال فشلا ذريعا فاكتفى بقصات غريبة مرة يقال انها تعاطف مع طفل اجريت له عملية في راسه. والثانية لم تبرر لانها نسفت الأولى....

....رونالدو الذي توج بلقب افضل لاعب في العالم غادر البرازيل ولم يترك في مونديالها الا ذكرى القصات الغريبة والعجيبة.....

....تذكرون مونديال كوريا واليابان وبيكهام عندما كانت الامطار تؤثر على تسريحة شعره حينها اضطرت احدى الشركات التي تروج لسلعتها من خلال تسريحته ان تفرض على المختصين في الشركة مرافقته والاهتمام بتصفيف شعره الذي كان يهم المعلن وبيكهام اكثر من نتائج المنتخب الانجليزي....!!

....ربما كرستيان مضى في نفس المسلك مع الشركة المعلنة وضاع مع الإعلان التجاري وضيع منتخب البرتغال معه ... اقول ربما ولم أجزم....!!

....نيمار وميسي في حوار ساخن على ارض الملعب والهدف كأس العالم اما رونالدو فركز على القصات وعاد الى بلاده مستقبلاً من الإعلام بأقسى انواع عبارات التوبيخ...

...في كل دول العالم لا يمكن ان يحمى اللاعب المخفق من النقد وأي نقد شرشحة على كيف كيفك.....!!

...اما عندنا فثمة من يقف مع لاعب النادي المفضل على حساب المنتخب وان اخذت الحمية والغيرة احدنا على المنتخب وانتقد اداء لاعب مقصر فالويل والثبور له والأمثلة من كثرها عندنا لا تعد ولا تحصى.....!!

...وهذا الربط اردت به ان أذكر من يختصر الرياضة في ناديه المفضل او لاعبه المفضل ولا يعنيه المنتخب وان سألته عن السبب قال المنتخب فاشل....!!

....في ايطاليا قامت الدنيا ولم تقعد بسبب ما حدث في البرازيل ومازال التوبيخ مستمراً دون آبهين باستقالة رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم.....!!

....في إعلامنا هناك من يبرر لفشله او عدم قدرته على النقد ان الرياضة لا علاقة لها بالوطنية ولا أدري المنتخب او الفريق حينما يلعب خارجيا يمثل من .....؟

....ذاك المبرر التافه استقبلته العقول الخاوية لتروج له بجهل .....!!

....غضب الإيطاليون والاسبان والبرتغال ماذا نسميه على منتخباتهم.......!؟

....أسأل ولا ضير ان ادعوكم للاستمتاع بكأس العالم ففي هذه البطولة بالذات دروس وعبر تستحق ان نتأملها ونستوعبها فكرة القدم تتطور ونحن نتراجع تراجعا مخيفا....!!

*نقلا عن عكاظ السعودية