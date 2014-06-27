ما أشبه ليلة ميسي في البرازيل «ببارحة» مارادونا في مكسيكو 1986، الفن والمهارة والروح العالية والقيادة والإبداع هي بين الاثنين، ليو ميسي يتقدم بخطوات سريعة ويراوغ ويسجل ومارادونا نفسه قبل سنوات فعل كل هذا وزاد عليه الحصول على الكأس عن استحقاق وجدارة، وبقي على ميسي أن يقود الأرجنتين للقب حتى يتساوى النجمان العبقريان في كل شيء، مارادونا في السابق كان يضرب من الخصوم ولا يجد حماية من الحكام وأقصى ما يفعلونه هو إخراج البطاقة الصفراء حيث كان التحكيم وقوانينه آنذاك تحمي المعتدين أكثر من المعتدى عليهم، وفي مباراة الأرجنتين وكوريا الجنوبية تعرض مارادونا للركل والرفس والنطح والضرب بالكوع وكل ما وصل إليه لاعبو كوريا ولم يطرد الحكم أيا منهم، وأما ليو ميسي فهو محظوظ الآن بعد أن تبدلت القوانين البالية في التحكيم وأصبحت أكثر حماية للنجوم، فأصبح يلعب بانطلاقة وحرية ولكن ما يصعب مهمة ميسي في إحراز اللقب هي البرازيل البلد المستضيفة للمونديال والتي لا يمكن أن تفرط بفرصة اللقب بسهولة ولكنها ليست مستحيلة إذا تقابل الطرفان الأرجنتين والبرازيل في المباراة النهائية حيث ان الطريق سالكة للاثنين في التلاقي في نهائي العمر، وتخيلوا لو جمعت المباراة النهائية بين الأرجنتين والبرازيل كيف سيكون حال ستاد ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، وكيف سيكون حال الجماهير وكيف سنتابع نحن النهائي بأنفاس متقطعة؟!.

* مازالت «عضة» نجم اوروغواي لويس سواريز محل جدل ونقاش بين المؤيدين لعقوبته والمعارضين لها، ويرى كثيرون أن الصحافة وتحديدا الانجليزية ضخمت الحادثة للنيل من سواريز بعدما ساهم في إخراج الإنجليز من البطولة، وفي ذلك يقول كابتن أوروغواي لوغانو ان الصحف البريطانية تضطهد سواريز والجميع يعلم ذلك، ويتفق مع سواريز آخرون بأن البرازيلي نيمار ضرب لاعبا كرواتيا بالكوع وحصل على كرت أصفر فقط دون أن يخضع للتحقيق في حين أن الأمر يختلف مع سواريز، أما الناقمون على تصرف سواريز والمطالبون بعقوبته فيرون أنه أقدم على تصرف لا يليق بمنافسة الكرة بعد مرتين سابقتين في ممارسته عض المدافعين.

*نقلا عن الأنباء الكويتية