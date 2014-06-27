(عضة) وداع

خرجت إسبانيا من المونديال بـ صدمة.. ولحقتها إنجلترا بخيبه.. وانتهت حظوظ إيطاليا بـ(عضة) أوروغويانية تفسر لنا (أن اللحم الإيطالي ليس مُرا كما يعتقد الكثيرون)، من أخطأ؟ برانديلي أم حكم المباراة أم هو تهور ماركيزيو الذي أحرج الجميع من زملائه في الملعب بعد أن عوقب بالبطاقة الحمراء، ومن الطبيعي عند وقوع (الخطأ) لابد من ذكر (عرّابه) ماريو بالوتيللي، ولعل البعض يراه مخيباً لظنون عشاق الأزوري، هذا السؤال يصعب الإجابة عليه، لكني سأبرئ ساحة الحكم المكسيكي ماركو رودريغيز من الخروج الإيطالي، نعم ماركيزيو يستحق الطرد.

عضة سواريز تحتاج الى تقنية مشابهة لتقنية (عين الصقر) التي تُستخدم على خط المرمى، فسواريز الذي بدأ (يتغذى) على المدافعين إعتاد على أن يأتي فرائسه بغتة، لذا من الصعب لوم حكم المباراة على ذلك، إذا تبقى برانديلي الذي لم يتعامل مع حظوظه الوفيرة في التأهل كما يجب، ذلك التحفّظ المبالغ به هو من جعل إيطاليا لقمة سائغة في فم المنافسين، ولكن برانديلي أصابه الغرور بعد فوزه على الإنجليز فظن أنه يسير في الطريق الصحيح، لكنه لم يعلم أن المنتخب الإنجليزي أسوأ بكثير من أن يكون مقياسا للنجاح كما يقول المدرب الأسطوري (أريغو ساكي).. إذاً إيطاليا تخرج من المونديال بثلاث نقاط واستقالتين قدمها كل من رئيس الاتحاد الإيطالي جيانكارلو ابيتي وصاحبنا المخطئ تشيزاري برانديلي، خيبة أمل تسود الشارع الإيطالي بعد الخروج الثاني للازوري من دور المجموعات في المونديال، فالخوف كل الخوف على مستقبل المنتخب الأعظم في أوروبا.



خاتمة: أتمنى من (الفيفا) ألا يقسوا على سواريز، فهو جزء من المتعة حتى وإن بدأ بـ عضّ الحكام أيضاً



*نقلا عن النادي السعودية