البرازيل تزيح منتخب تشيلي بركلات الترجيح

تأهلت البرازيل إلى دور ربع النهائي إثر فوزها، يوم السبت، على منتخب تشيلي بركلات الترجيح3-2، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1 في بيلو هوريزونتي.

وسجل دافيد لويز، الهدف البرازيلي الأول في الدقيقة 19، قبل أن يعادل ألكسيس سانشيز النتيجة عند الدقيقة 32، فيما يرى مراقبون أن تأهل البرازيل لمواجهة الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا، في صالح البطولة أمنياً وجماهيرياً.

وبعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أهدر جونزالو خارا مدافع تشيلي، ركلة الترجيح الخامسة لتشيلي ليضيع أمل بلاده في تحقيق مفاجأة.

ومن ركلة ركنية نفذها نيمار في الدقيقة 18 هيأ تياغو سيلفا الكرة إلى ديفيد لويز الذي أودعها داخل المرمى من مدى قريب رغم ضغط خارا لاعب تشيلي.

واستغل ادواردو فارجاس خطأ مشتركا بين هالك ومارسيلو في الناحية اليسرى، ولعب الكرة إلى اليكسيس سانشيز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بباطن قدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس جوليو سيزار في الدقيقة 32.