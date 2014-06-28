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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ16

هيبة ..! هيبة ..! السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
الفقر.. في المونديال الفقر.. في المونديال السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
يقولون في الأورغواي : الفيفا فاسد ! يقولون في الأورغواي : الفيفا فاسد ! السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
العضّ.. حوله بطلاً العضّ.. حوله بطلاً السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
الكل وراء تشيلي الكل وراء تشيلي السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
الحزن يعم كوريا الحزن يعم كوريا السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
الفوز.. "العربي" الفوز.. "العربي" السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
العودة المظفّرة العودة المظفّرة السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014
جزائري يحتفل أمام فوس النصر جزائري يحتفل أمام فوس النصر السبت 29 شعبان 1435 هـ - 28 يونيو 2014

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