أحلام جزائرية وردية في المونديال

منذ أن دك «محاربو الصحراء» حصون «محاربي التايجوك» بالأربعة و طموحات الجزائريين لا تفتأ ترتفع حتى باتت تزن جبال «ريو» رزانة و.. أحلاما وردية!

وانتهت أحلام الجزائريين إلى هذا السيناريو الغريب: نلاعب في المباراة الثالثة الدب الروسي لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة الثامنة. صحيح أن الروس قوة نووية ووراءهم حاكم «بأمر الكرملين» وتاريخ من المجد السوفياتي وطيف لييف ياشين ورينات داساييف ودهاء المخضرم كابيلو، لكننا، نحن الجزائريين، أيضا، أمة كروية ولاعبونا محترفون في أوربا وتتملكهم إرادة للتألق وإعادة كتابة التاريخ، ووراءنا دعم أوكرانيا ودعاؤها لنا (...). ويكفينا هدف للتأهل ثم عند الضرورة نعود إلى الخلف لندافع، كما مجاهدي الجزائر، عن البلاد عفوا عن مرمانا.. كما فعلنا أمام بلجيكا!

وفجأة تخر قوى الدب الروسي، ويجثو على ركبتيه إقرارا بهزيمته واعترافا بالنصر لنا.. حيث تتجلى أمامنا أبواب التاريخ!

نأخذ بعض الوقت لاسترجاع الأنفاس والاستراحة من عناء المباريات الثلاثة، لنفكر في الدور الآتي.. القادم مخيف. إنه ألمانيا.. الجرمان تاريخ عريق وأمة كروية بامتياز وماكينات لا تتوقف ولا تصدأ ولا يهدأ لها بال حتى صافرة النهاية لا «تلعب» حين الجد.. لكن الذي تناساه الألمان أن بيننا ثأر عمره 32 سنة حين تآمروا مع جيرانهم وبني جلدتهم النمساويين ومنعونا من المرور إلى الدور الثاني بمونديال أسبانيا.

سنذكّرهم بذلك إذا نسوا،، نفعل ذلك لندخل الرعب في أنفسهم. وهو ما حصل يوم اللقاء الموعود. يهاجم الألمان طوال المباراة، وندافع نحن عن مرمانا في أغلب فتراتها، وفي إحدى المرتدات نفعل ما فعلناه أمام بلجيكا. هدف في آخر أنفاس المباراة يشق مرماهم ويقتل آمالهم بالعبور للدور التالي، لكن عزيمتهم الفولاذية تقودهم إلى معادلة النتيجة التي تنتهي عليها المباراة. في ركلات الترجيح تتجلى «مواقف» الرجال و«معادنهم» (...) .. الحارس مبولحي الذي يعجز عن التصدي للكرات البعيدة لضعف في بصره، كما قال الروس، ينجح في التصدي لكرة المخضرم فيليب لام، ويصدح حفيظ دراجي، المذيع في قناة «بين سبورت» القطرية، من أحد أرجاء ملعب بورتو أليغري بصوته الجهوري: «يا سلاااااااااااااااام.. عملوها الرجالة!!»

وفي الربع النهائي يتكرر اللقاء التاريخي بين الجزائر وفرنسا. لقاء رياضي بنكهة سياسية. بيننا تاريخ من الآلام والكفاح وبحر من الدماء وأكثر من سبعة ملايين شهيد، وجالية تعيش هناك الويل وتكميم الأفواه كلما خرجت لتحتفل بانتصار بلدها. لن ننسى ذلك. ثأر عمره 132 سنة. سددت فرنسا قليلا من الفاتورة عام 1975 حين هزمناها بنهائي ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (3/2)، لكن الفوز عليها في كأس العالم له مذاق خاص. أغلبية لاعبينا ولدوا في فرنسا (نحو 16 لاعبا) وتكونوا في أنديتها الكبيرة، وبالتالي فهم يعرفون أسرارها ونقطة ضعفها. نحاول أن نقنع أنفسنا أن فريق فرنسا، اليوم، ضعيف ولا يساوي شيئا في غياب ريبيري والملهم زيدان. وأكثر من ذلك فإن هدافهم كريم بن زيمة الذي لم ينس يوما بلده الأصلي (الجزائر) سيتعاطف معنا هذه المرة ويتظاهر بعدم القدرة على التسجيل. لذلك نتصور مسبقا أننا فزنا عليهم.. «بالضربة القاضية»!

في الدور نصف النهائي سنكون وجها لوجه أمام نجوم التانغو والأسطورة ميسي.. طبعا لا جدال في قوة الأرجنتين الولاّدة للنجوم والاساطير الكروية. أولهم دي ستيفانو ومارادونا وباتيستا وآخرهم ميسي. طبعا من الناحية الفنية لن نعادلهم ولن نقوى على مجاراتهم فضلا عن أن فريقنا يكون استنفذ كامل جهده وطاقته أمام الماكينات الألمانية والديك الفرنسي. لكن عوارهم سيظهر أمامنا فجأة. المدرب، لغباوته، فضل عدم إشراكه أمام الجزائر اقتناعا منه أنه بإمكانه الفوز عليها دون ميسي ورغبة في إبقاء اللاعب على دكه الاحتياط لاسترجاع طاقته وادخارها أمام منتخب السامبا في النهائي الأسطورة. كما أن أغويرو، الذي خوّنه مارادونا ذات مرة بسبب ابنته، غائب منذ الدور الأول للإصابة.

«غلطة الشاطر بألف» هكذا يقولون، وغلطة المدرب الأرجنتيني وضعته في ورطة. لم يعلم أن وراءنا «راقي» استدعاه روراوة ليدعو لنا عن ظهر الغيب بالتوفيق والنجاح (...). كما أن الحظ ظل يبتسم لنا في هذه البطولة، كما فعل مع الفراعنة في البطولات الإفريقية أيام «المعلم».. في كل هجمة مرتدة يرتقي سليماني، المهاجم المجهول قبل ثلاث أعوام، أو يخترق الدفاعات ليحرز أهدافا وزنها من ذهب.. وهكذا فعل أمام منتخب التانغو وأحرز هدفا سيبقى الأفضل في تاريخ الدورة، بينما وضع ميسي رأسه بين يديه وجعل يأسف لتضييع، للعام الثاني، الكرة الذهبية التي ستذهب، يقول في قرارة نفسه، إلى لاعب الجزائر وأشار بأصبعه إلى صاحب الرقم 13 (يقصد سليماني) (...)!

وهكذا «بجرّة» حلم انزاح «كابوس» الأرجنتين لتجد الجزائر نفسها مجددا مع التاريخ.. فجأة يجد سليماني القادم من حي الشراقة بالجزائر العاصمة، وجابو من حي طنجة بسطيف، يجدون أنفسهم في مرمى كاميرات العالم وأمام نجوم السامبا.. نيمار ومارسيلو وآخرون فوق الميدان.. وخلفهم النجوم الأساطير بيليه وزيكو وروماريو ورونالدو ورونالدينيو وريفالدو وفالكاو.

بصراحة هؤلاء «اللعابة» لا يخيفوننا. وقف أمام آبائهم مغارية وقندوز وقاسي سعيد في مونديال 1986. عصاء كاد يخادعهم بهدف قاتل. المعلق الأجنبي صاح: يا جماعة من هي البرازيل ومن هي الجزائر.. لا أكاد أفرق بينهما!

عندما كان نيمار بصدد إعطاء ضربة البداية كان حليش القاد من حي المقرية الشعبي بالجزائر العاصمة يرفع كفيه يقرأ فاتحة الكتاب ويبتهل إلى الله أن ينصره وزملاءه على «عدوهم». تذكر ابن الجزائر طارق بن زياد حين وقف يشجع المسلمين: «العدو أمامكم والبحر وراءكم!»، وقال لرفاقه كما قال الشهيد عمر المختار: «نحن شعب لا يستسلم.. ننتصر أو نموت! ».

وفجأة تقطع «إرسال» الحلم، وصمت الشعب عن الحلم.. غير المباح!



*نقلا عن الحياة السعودية