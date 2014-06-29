الموهوب رودريغيز يصعد بكولومبيا على أكتاف الأوروغواي

فازت كولومبيا على منتخب الأوروغواي 2-صفر، فجر الأحد، وسجل رودريغيز هدفي كولومبيا على ملعب ماراكنا، فيما تأهل الفريق الأصفر إلى دور ربع النهائي في مواجهة ساخنة مع البرازيل صاحبة الأرض والجمهور.

ويتصدر رودريغيز الآن قائمة هدافي كأس العالم بخمسة أهداف بفارق هدف واحد عن الألماني توماس مولر، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووضع لاعب موناكو البالغ من العمر 22 عاما كولومبيا في المقدمة في الدقيقة 28 بعد أن استلم الكرة بصدره قبل أن تلمس الأرض وسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء، لتمر من فوق الحارس فرناندو موسليرا وترتطم بأسفل العارضة وتدخل المرمى.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، انطلق بابلو ارميرو من الناحية اليسرى ولعب تمريرة عرضية إلى خوان كوادرادو الذي هيأ الكرة برأسه إلى رودريغيز ليودعها داخل المرمى من مدى قريب وسط مشاهدة من مدافعي الأوروغواي.

ووضح تأثر الأوروغواي بغياب مهاجمها البارز لويس سواريز بسبب الإيقاف بعد عض جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا، ولم تشكل خطورة على مرمى كولومبيا إلا بعد التأخر بهدفين.

وأنقذ ديفيد اوسبينا، حارس كولومبيا، فريقه من عدة فرص خطيرة بعد أن تراجع فريقه للدفاع. وحل المخضرم دييغو فورلان مكان سواريز في التشكيلة الأساسية.

وكان فورلان (35 عاما) الذي لعب لمدة ساعة في المباراة الافتتاحية أمام كوستاريكا واحدا من تغييرين اثنين في تشكيلة المدرب اوسكار تاباريز الأساسية مع عودة مكسيميليانو بيريرا في الدفاع مكان نيكولاس لوديرو.

فيما بدأ خوسيه بيكرمان، مدرب كولومبيا، بعشرة لاعبين من التشكيلة التي ضمنت التأهل بعد الفوز على ساحل العاج 2-1 في ثاني مباريات الفريق بالمجموعة. ودفع المدرب بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين أمام اليابان بعدما كان قد ضمن بالفعل التأهل.

والتغيير الوحيد الذي أدخله على تشكيلته الأساسية السابقة هو انضمام المهاجم جاكسون مارتينيز الذي سجل مرتين في الفوز 4-1 على اليابان مكان لاعب الوسط فيكتور ايباربو.