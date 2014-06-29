رئيسة تشيلي تستقبل المنتخب بعد خروجه من المونديال

أرجأت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه الزيارة التي تعتزم القيام بها إلى الولايات المتحدة بضع ساعات لاستقبال بعثة المنتخب الوطني، الذي خرج من مونديال البرازيل بخسارته أمام أصحاب الضيافة بركلات الترجيح (3-2)، بعد أن انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بتعادلهما بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تستقبل رئيسة تشيلي، اليوم الأحد، بعثة المنتخب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش بمقرّ الحكومة، إذ من المُنتظر أن يحتشد في الساحات المحيطة به آلاف المواطنين لتكريم اللاعبين، والمدير الفني خورخي سامباولي، بعد أن كانوا على أعتاب دخول التاريخ وإقصاء أصحاب الأرض من البطولة.

وأعلن وزير الخارجية التشيلي إيرالدو مونيوز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عزم باشليه إرجاء الزيارة. وقال: "الرئيسة باشليه تسافر غداً، بعد أن تستقبل أبطال لاروخا اللاتينية".

وكان المنتخب التشيلي قدم أداءً جيداً في البطولة، إذ فاز على أستراليا في مباراتهما الافتتاحية بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يفوز على إسبانيا حامل اللقب (2-0)، ويخسر بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الهولندي.