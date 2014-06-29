طبيب البرازيل: لا تقلقوا.. نيمار بخير

طمأن خوسيه لويز رونكو، طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار دا سيلفا نجم منتخب السامبا على حالته البدنية بعد الكدمة التي تلقاها في الفخذ في بداية مباراة فريقه أمام منتخب تشيلي أمس السبت في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2014.

وقال رونكو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إنها كدمة بسيطة ولا يوجد ما يدعو إلى القلق". وكان لويز فليبي سكولاري قد أثار حالة من الرعب بعد تصريحاته في المؤتمر الصحافي عقب المباراة حول الحالة البدنية للاعب الشاب.

وأكد أن نيمار يعاني من تورم شديد في الفخذ جراء الكدمة التي تلقاها في بداية ذلك اللقاء الذي انتهى بفوز البرازيل 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1. وأضاف سكولاري: "نيمار يستحق الإشادة لأنه تحمل الإصابة وأكمل المباراة حتى نهايتها.. لدينا أربعة أو خمسة أيام لإعادة تأهيله قبل المباراة القادمة".