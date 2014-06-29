فوبيا الخضري

الفوبيا مرض نفسي، يعرفه علماء النفس بأنه حالة متقدمة من الخوف الشديد من أحداث وأشياء معينة، تسبب للمصاب بها حالة من الهلع والقلق بمجرد حدوثها أو مشاهدتها، أما الفئة التي قد تصاب بالفوبيا فما فيه أحد أحسن من أحد.. فقد تصيب الصغير والكبير والغني والفقير والمشهور والمغمور، وعلاجها بطبيعية الحال لن يكون إلا بمساعدة طبيب مختص في علم النفس..وليس كاتبا في صحيفة رياضية!

- وبجلسة تأمل بسيطة.. يستطيع كل منا استحضاربعض النماذج لأصدقاء يعانون من خوف (مبالغ به) من أشياء معينة: فصالح يلهث راكضا على الدرج لأنه يخشى ركوب المصعد، وسليمان ينتفض عندما يشاهد الفراولة، وأبو راكان يفضل الألم والصداع على زيارة طبيب الأسنان، أما فهد فيتحول إلى فأر صغير عند مرور أي قطة بجانبه.. خصوصا (قطة) الاستراحة!



- هذا فيما يخص الأصدقاء.. أما المشاهير.. وبالذات مشاهير كرة القدم.. فسجل عندك: الإنجليزي بيتر كراوتش الذي يبلغ طوله 2 متر يقول عنه المدرب قراهام تايلور أنه كان يخاف من طوله.. وليس من ظله، ويعترف واين روني بأنه يخاف من الوحدة..ليس نادي الوحدة للأسف.. وإنما يخاف أن يجلس وحيدا، ويقول:إذا كنت في غرفة الفندق لوحدي فإنني أقوم بتشغيل مجفف الشعر واتركه يعمل لكي (يسويلي جو)، وعند انتقاله للنادي الكبير ريال مدريد عانى الاسبانيإيارامندي من الضغوط الإعلامية..ولنا أن نتخيل عندما يعاني المندي من المضغوط.. مما تسبب بتدهور حالته النفسية والتي قد يكون سببها فوبيا اجتماعية تماما كما هي حال لاعب الزمالك شيكابالا.. الذي يقول عنه صديقه خالد الغندور أنه مصاب بفوبيا الكاميرات، مما يجعله يتحاشى الظهور في الفضائيات.

- أما أخطر أنواع الفوبيا وأشدها فتكا فهي فوبيا السوبيا، والتي تصيب سكان مدينة جدة في شهر رمضان المبارك، حيث يخشى الناس أن تكون السوبيا التي اشتروها مغشوشة أو مقلدة، وغير مطابقة لمواصفات ومقاييس عراب السوبيا: العم سعيد الخُضري رحمة الله عليه.

