في صحة الأستاذ مورينيو

لو تعلقت همة ابن آدم بما وراء العرش لنالها، هكذا جاء في الأثر أو يُرجّحُ أنه حديث قدسي.. فقوة المعنى تكفي للتأكيد على أنّ المرء إذا وضع نُصب عينيه هدفًا، ما تأخّر في الوصول إليه. وها هم محاربو الصحراء الجزائريون ينتفضون بحرارة حول عرش الكرة بثقة عالية، فيما كان كثير من خبراء الكرة يضعون منتخب الجزائر في ذيل الترتيب، ولا يُرشحونهم حتى للظفر بنقطة أو تعادل أو تسجيل هدف، وأبرز هؤلاء الذين قدّموا قراءة لمنتخبات المونديال لمصلحة موقع ياهو الشهير، البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كاد أن يتأفف من ذكر الجزائر، ولم يشأ أن يمتدحها ولو بكلمة فيها شيء من المجاملة، بل قال: «إنه فريق لا يملك الموهبة والتجربة».

وزادت قناعته أكثر بعد الذي رآه في مباراة المحاربين والشياطين وأنها دليل على صدق ما قال، والحقيقة أن الجزائريين انزعجوا كثيراً من كلام «السبيشل ون» لأن فيه ظلماً لمنتخب واعد، وربما يكون الكلام بلغ مسامع المدرب واللاعبين، فردوا بطريقتهم أمام الكوريين الأمر الذي دفع مورينيو إلى الانقلاب على رأيه الأول 360 درجة، فقال بأريحية «كنتُ مخطئاً في حكمي عليهم، إنه فريق يثير الإعجاب، بروحه القتالية وانضباطه التكتيكي، فالجزائر فريق قادر على أن ينقلب على الجميع»، ولم يتوقف مورينيو عند هذا الحدّ، إذ قال: «إنّ فريقاً يستميت لأجل ألوان بلده».

شهادة مورينيو هذه، بدت قبل المونديال مهينة ومشينة في حقّ منتخب تعب كثيراً ليصل إلى نهائي المونديال، ولم يكن سهلاً تحول لاعبين يفتقرون إلى الخبرة الدولية، إلى منافسين أشداء في أشهر قليلة، وتحرك في نفوسهم مشاعر الوطنية والانتماء، فكان هدفهم أن يضمنوا التأهل للنهائيات في البرازيل، ولكن الشهية تأتي مع الأكل، كما يقول خبراء الطبخ، وجدوا وراءهم الملايين ندفعهم إلى أن يكون حلمهم أكبر من المشاركة، والذهاب إلى الدور الثاني، باعتباره إنجازاً تاريخياً، بعد أن أخفق رفاق بلومي وقاسي السعيد وزياني في تجاوز عتبة الدور الأول، وهو الرهان الذي أخذه على عاتقه صانع أمجاد الكرة الجزائرية الحالية محمد روراوة، الرجل الذي أعادة هيكلة كل شيء، وأدخل الجزائر في عالم الاحتراف الذي يجلب الألقاب والاعتراف، فشكّل فريقاً من أمهر اللاعبين الجزائريين المنتشرين في ملاعب العالم، وأوكل الأمر لمدرب فيه شيء من المزاج الجزائري، هو البوسني خليلوزيتش الذي لا يتردد في التلاسن مع 40 مليون جزائري، يقول عنهم «إنهم كلهم مدربون». إن هذا الإنجاز التاريخي، لم يكن سهلاً، بل جاء تحت ضغط عالٍ جداً، ومهما أغلق خليلوزيتش الأبواب والنوافذ، فإن مشاعر الجزائريين والعرب والمسلمين والمتعاطفين مع رفاق جابو تنفذ إلى أعماق اللاعبين فتحفزهم، وتدفعهم إلى أن يقاتلوا بشراسة للوصول إلى ما وراء عرش الكرة.

ولعل أجمل ما في لحظة التأهل هذه التصريحات العفوية من صانعي ملحمة كوريتيبا إهداؤهم التأهل لعائلاتهم وللشعب الجزائري والعرب والمسلمين، لأن الرسالة وصلتهم، وقرأوها جيداً.

إنجاز تاريخي للعرب في زمن الإحباط، وفرحة كبيرة في زمن انهيار القيم، وأسمنت آخر لإعادة الثقة المفقودة في عالم لا يعترف إلا بالمتفوقين، وكل الأمل أن يتواصل الإنجاز في صحة الأستاذ مورينيو.

