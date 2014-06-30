دي ماريا: ميسي أفضل لاعب في العالم

قال الأرجنتيني آنخل دي ماريا إنه لا يوجد منتخب مرشح بقوة للفوز بمونديال البرازيل، معرباً عن أمله في أن يتمكن برفقة زملائه، وفي مقدمتهم مهاجم برشلونة ليونيل ميسي الذي وصفه بأنه «أفضل لاعب في العالم»، من إدخال السعادة على مواطنيه من خلال التتويج باللقب.

وقال دي ماريا في مقابلة مع صحيفة "ماركا": "لا أعتقد أن هناك منتخباً مرشحاً بقوة. لم يقدم أي فريق في مرحلة المجموعات ثلاث مباريات جيدة. ربما تبدو ألمانيا وهولندا الأقوى، لكنهما عانتا من أجل الفوز. والبرازيل المرشحة لكونها صاحبة الأرض، فازت على تشيلي بركلات الترجيح وكانت قريبة من خسارة المباراة".

وأشاد جناح ريال مدريد بأداء ميسي، إذ قال: "إنه الأفضل في العالم. ما يفعله لا يفعله أحد. ميسي سيكون هداف المونديال. إنه يمر بفترة رائعة، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأن هذه الروح تُغذي الجميع".

وعن مباراة سويسرا غداً (الثلاثاء) في ثمن نهائي المونديال، قال دي ماريا: "ستكون خصماً صعباً. لديها لاعبو وسط ومهاجمون جيدون، ولكنها ليست صلبة في الدفاع. علينا أن نطور من لعبنا والتركيز على أنفسنا. ستكون مباراة أكثر من مفتوحة، كمباراة نيجيريا. يجب علينا أن نركز في عدم ارتكاب خطأ لأنه قد يكلفنا الخروج في هذه المراحل المتقدمة".

وحول ما إذا كان مستوى الأرجنتين في البطولة يؤهلها للتتويج باللقب، قال: "نتطور من الأقل للأعلى، حتى الآن لم نصل لأفضل مستوى. ولكني لا أزال أعتقد في إمكانية الفوز بالمونديال. لم يحدث احتكاك، ونحن الآن نشعر بأننا متحدين في المجموعة أكثر من أي وقت مضى، ونشعر بأننا أقوياء للغاية".

ولم يخفِ دي ماريا حلمه بالتسجيل في المونديال، قائلاً: "أحلم بالتسجيل، حاولت مرات عدة وسأستمر في المحاولة، ولكني سأحاول جعل زملائي يسجلون أكثر مني".