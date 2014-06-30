قائد اليونان كاراجونيس .. يعتزل دولياً

أعلن جيورجوس كاراجونيس قائد المنتخب اليوناني اعتزاله الدولي بعد هزيمة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام كوستاريكا في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم أمس الأحد.

وقال كاراجونيس (37 عاما) للصحفيين "كانت هذه آخر مباراة لي مع منتخب اليونان، مضيفاً "كنا نريد البقاء لأسبوع آخر أو أكثر من هذا لكن لا يمكننا تغيير ذلك الآن".

وخاض لاعب الوسط كاراجونيس 139 مباراة دولية على مدار 15 عاما وقاد اليونان للتتويج بلقب بطولة أوروبا 2004.

وقال كاراجونيس "نضج المنتخب الوطني وحصل اللاعبون الشبان على خبرة لا تقدر بثمن. هذا شيء كبير بعدما ساعدنا الفريق عبر السنوات ونأمل أن يستمر هذا النجاح في المستقبل".

وأحرز كاراجونيس عشرة أهداف مع اليونان بعدما بدأ مشواره الدولي في 1999 أمام السلفادور وشارك في ثلاث نهائيات لبطولة أوروبا وكأس العالم مرتين.

وسجل كاراجونيس الهدف الافتتاحي لليونان في مشوارها نحو التتويج ببطولة أوروبا قبل عشر سنوات في البرتغال لكنه غاب عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف.

وفقد كاراجونيس مكانه في التشكيلة الأساسية خلال السنوات الأخيرة لكنه لعب لمدة 120 دقيقة مع اليونان التي خسرت 5-3 بركلات الترجيح أمام كوستاريكا بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

