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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ18

ومن جديد.. "سيلفي" ومن جديد.. "سيلفي" الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
بعد الهدف.. أفعل ماشئت يا هونتلار بعد الهدف.. أفعل ماشئت يا هونتلار الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
معاً لصناعة التاريخ! معاً لصناعة التاريخ! الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
الفرح على طريقة البرجوازيين الفرح على طريقة البرجوازيين الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
الوجهة القادمة: نيو مكسيكو! الوجهة القادمة: نيو مكسيكو! الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
"البيبي" الجديد "البيبي" الجديد الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
الجنرال يعلنها: الكأس لنا الجنرال يعلنها: الكأس لنا الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
من سان خوسيه وحتى البرازيل .. الكل مع كوستاريكا من سان خوسيه وحتى البرازيل .. الكل مع كوستاريكا الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
شوارع المكسيك امتلأت بالبشر نهاراً .. وبدموعهم مساءً شوارع المكسيك امتلأت بالبشر نهاراً .. وبدموعهم مساءً الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
في الليلة الظلماء.. تفتقد "الأنياب" في الليلة الظلماء.. تفتقد "الأنياب" الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
مع أي الفريقين؟! مع أي الفريقين؟! الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014
6 دقائق .. فقط! 6 دقائق .. فقط! الاثنين 2 رمضان 1435 هـ - 30 يونيو 2014

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