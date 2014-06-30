مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ18

ومن جديد.. "سيلفي"

ومن جديد.. "سيلفي"

بعد الهدف.. أفعل ماشئت يا هونتلار

بعد الهدف.. أفعل ماشئت يا هونتلار

الفرح على طريقة البرجوازيين

الفرح على طريقة البرجوازيين