بليجكا تحشد قواها أمام الولايات المتحدة

ستعود بلجيكا والولايات المتحدة بالذاكرة إلى حيث بدأ كل شيء، إلى النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930 في أوروجواي، وذلك عندما تتواجهان على ملعب "أرينا فونتي نوفا" في سالفادور دي باهيا في الدور الثاني من مونديال 2014.

ولم يسبق للمنتخبين أن تواجها سابقا في نهائيات كأس العالم أو في بطولة رسمية سوى في مناسبة واحدة كانت في النسخة الأولى عام 1930 عندما خرجت الولايات المتحدة فائزة بثلاثية نظيفة في طريقها للتأهل عن المجموعة الرابعة إلى الدور الإقصائي الذي كان نصف النهائي مباشرة بسبب مشاركة 13 منتخبا فقط (7 من أمريكا الجنوبية، 4 من أوروبا، و2 من أمريكا الشمالية).

حيث انتهى مشوارها على يد الأرجنتين (1/6) التي قد تكون أيضا منافستها المقبلة في ربع النهائي في حال فوزها على سويسرا في اليوم ذاته. ومن الصعب جدا أن تتمكن الولايات المتحدة بقيادة مدربها الألماني من تكرار نتيجة تلك المباراة، خصوصا أن بلجيكا كانت بين أربعة منتخبات تنهي الدور الأول بعلامة كاملة إلى جانب هولندا وكولومبيا والأرجنتين.

