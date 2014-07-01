الاتحاد الهولندي يعلن غياب دي يونغ عن المونديال

أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن إصابة لاعب الوسط نايجل دي يونغ ستبعده عن المباريات المتبقية لفريقه في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل.

وقال الاتحاد في بيان رسمي على موقعه "أكد فحص بأشعة الرنين المغناطيسي في المستشفى إصابة دي يونغ بتمزق عضلي في المحالب، وسيغيب بالتالي لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع".

وأضاف "سيبقى اللاعب الذي أصيب في الدقية التاسعة من المباراة ضد المكسيك مع المنتخب المتواجد حاليا في البرازيل ليبدأ علاجه".

وكان لاعب ميلان الإيطالي خضع لفحوص طبية أمس الاثنين من قبل الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، وقال المتحدث الرسمي "لا تبدو الأمور جيدة"، قبل أن يخضع لفحوص إضافية بالأشعة.

وكان مدرب هولندا، لويس فان غال، قال بعد المباراة: "لا أعلم إذا كان سيتعافى في الوقت المناسب (لخوض ربع النهائي). بصراحة، أرى أنه من الصعب مشاركته في المباراة المقبلة". وستلتقي هولندا في ربع النهائي مع كوستاريكا السبت المقبل في سلفادور.