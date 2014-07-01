فان باستن: تستطيع هولندا الفوز بكأس العالم

أعرب نجم الكرة الهولندية والعالمية السابق ماركو فان باستن عن اعتقاده بقدرة منتخب بلاده على التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل رغم السلبيات التي ظهرت على أدائه في مباراته أمام المكسيك في دور الستة عشر من البطولة.

وقال فان باستن في تصريحات لشبكة "آر تي في نورد هولاند" الإذاعية: "المنتخب الهولندي يمكن أن يتوج بطلا للعالم.. هذا واضح".

وأكد فان باستن المدير الفني الجديد لنادي "إي زد ألكمار" أنه واثق في قدرة المنتخب الهولندي بقيادة المدرب لويس فان جال على التغلب على منتخب كوستاريكا في دور الثمانية.

واختتم فان باستن الذي قاد المنتخب الهولندي في الفترة بين عامي 2004 و2008 قائلا: "من الطبيعي أن تفوز هولندا وبمجرد أن تصبح بين الأربعة الكبار حينها يكون كل شيء ممكناً".