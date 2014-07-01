قائد سويسرا: شاكيري مهم للغاية

أثنى قائد المنتخب السويسري، جوخان إنلر، على صانع الألعاب شيردان شاكيري، الذي يعلق عليه الكثيرون الآمال في مواجهة الأرجنتين اليوم من ثمن نهائي مونديال البرازيل.

وقال إنلر في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الأرجنتين: "شاكيري مهم للغاية، مرن وصغير وسريع ومتحرك، ولكنه يحتاج إلى فريق جيد يدعمه، وإلى الحرية التي نمنحها له بالعمل الخططي الذي نقوم به داخل الملعب".

ومن جانبه، أوضح المدير الفني للمنتخب أوتمار هيتسفيلد أن "موهبة" شاكيري تعوض قصر قامته في المواجهات الفردية.

وأوضح "طول اللاعب لا يهم، ما يهم هو قدرته الخططية وسرعته وموهبته"، مشيراً في هذا الصدد إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقلل إنلر من أهمية الدعم الذي قد يحصل عليه منتخب بلاده من الجماهير في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، إذ أكد أن "الجماهير مهمة، ولكن في النهاية الموقعة تكون بين 22 رجلاً"، مضيفاً: "يجب أن نتحلى بالاستقرار اللازم للعب بشكل جيد، ومسؤولية اللعب بشكل جيد تقع على عاتقنا، فلا يمكن للجماهير أن تقوم بذلك".