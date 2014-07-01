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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ19

حسناء في المدرج حسناء في المدرج الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
الحظ يحالف اليونان مرة.. مرتين.. لكن ليس أكثر الحظ يحالف اليونان مرة.. مرتين.. لكن ليس أكثر الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
حملت الكأس قائداً.. أفعلها ياديديه مدرباً..! حملت الكأس قائداً.. أفعلها ياديديه مدرباً..! الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
الرئيس هولاند يحمل قميص فرنسا.. انتبه لخانتك ياجيرو! الرئيس هولاند يحمل قميص فرنسا.. انتبه لخانتك ياجيرو! الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
فرحة غابت 8 أعوام عن الديوك فرحة غابت 8 أعوام عن الديوك الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
سحب النقود: تم..! الآن الى الملعب سحب النقود: تم..! الآن الى الملعب الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
الألمان والألمانيات .. خلفك يامانشافت الألمان والألمانيات .. خلفك يامانشافت الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
جرحُ لم يندمل منذ 32 عاماً جرحُ لم يندمل منذ 32 عاماً الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014
عندما يفوز الديوك.. ترقص باريس ! عندما يفوز الديوك.. ترقص باريس ! الثلاثاء 3 رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014

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