أمين الفيفا يثني على اعتذار سواريز.. وبرشلونة يفاوضه

أثنى أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه على خطوة مهاجم الأوروغواي لويس سواريز بالاعتذار من مدافع إيطاليا جورجيو كييليني بعد أن قام بعضه خلال مباراة المنتخبين في مونديال البرازيل.

وقال فالكه "إنه أمر جيد أن يعتذر"، مضيفا "لكنه في الوقت ذاته لم يعتبر تصرفه مقصودا بل حادثا". ورفض فالكه التعليق على تأثير هذا الاعتذار على العقوبة التي فرضها الفيفا بحق سواريز، لكنه أكد أن اللاعب يمكنه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) إذا لم يعجبه القرار في النهاية. وأوضح فالكه في هذا الصدد "لقد استأنف قرار العقوبة وهناك إجراءات قانونية، وإذا لم يكن سعيدا بالنتيجة النهائية يمكنه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي".

من جانب آخر، أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم سيعقد محادثات مع ليفربول الانجليزي تهدف إلى الحصول على خدمات مهاجم أوروغواي لويس سواريز.

وأضافت التقارير الإعلامية أن من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي برشلونة وليفربول تتعلق بمستقبل سواريز هداف دوري إنجلترا في الموسم الماضي.

وللتعاقد مع سواريز فإنه سيتعين على برشلونة إما دفع الشرط الجزائي الذي قدرته بعض الأوساط بما يتراوح ما بين 70 و80 مليون جنيه إسترليني (ما بين 118 و134 مليون دولار) في عقده المعدل أو التخلي عن أحد لاعبيه إلى جانب بعض المال. وفي حالة الاختيار الثاني فإن مهاجم تشيلي أليكسيس سانشيز هو المرشح الأبرز للانضمام إلى ليفربول وصيف بطل دوري إنجلترا.