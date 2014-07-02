دونوفان يفتح النار على منتخب الولايات المتحدة

وجه لاندون دونوفان مهاجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي والهداف التاريخي لمنتخب الولايات المتحدة، انتقاداته القوية لمنتخب أميركا بعد توديع مونديال 2014 من دور الـ16 والهزيمة 1-2 على يد بلجيكا البارحة.

وقال دونوفان فجر اليوم إن الفريق لم يحرز أي تقدم يذكر على مستوى كرة القدم، حيث أوضح أن "الولايات المتحدة لعبت ثلاث مباريات متوسطة المستوى في المونديال، منها واحدة استحقت فيها الفوز إلا أنها تعادلت مع البرتغال 2-2"، وذلك خلال مداخلته التحليلية في قناة (إي إس بي إن) التلفزيونية.

وكان الألماني يورغن كلينسمان مدرب المنتخب الأميركي، قد سئل عقب مباراة بلجيكا عما إذا كان يعتقد أن مستوى منتخب الولايات المتحدة تحسن في مونديال 2014 مقارنة بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا، إلا أنه أجاب قائلا: "يعتمد ذلك على كل شخص".

الجدير بالذكر أن اللاعب أثار قدرا كبيرا من الجدل بسبب رد فعله عقب علمه بقرار كلينسمان بعدم استدعائه ضمن مجموعة اللاعبين التي اختارها الأخير لتمثيل الولايات المتحدة في مونديال البرازيل.

واعترف دونوفان الأسبوع الماضي بأنه فور علمه باستبعاده شعر بالاستياء وتمنى أن تسير الأمور "على نحو سيئ" بالنسبة للفريق، إلا أنه غير تفكيره وأكد دعمه للاعبين، لكنه ظل محتفظا بموقفه الناقد.

وعاد المهاجم المخضرم (32 عاما) ليؤكد أن "المنتخب الأميركي أظهر مرة أخرى أن كرة القدم خاصتنا لا يزال أمامها الكثير كي تصبح ضمن فئة الفرق الأفضل في العالم، الذين لا يمكننا التغلب عليهم حتى الآن".

وأضاف: "تنقصنا الموهبة والقوة كي نتمكن من منافسة فرق مثل ألمانيا وبلجيكا، لكن الأمر الإيجابي هو التأهل للدور الثاني عن مجموعة صعبة مثل التي وقعنا فيها".

بالمثل، أثنى دونوفان على أداء حارس المرمى تيم هوارد حيث أكد: "قدم أداء أكثر من رائع وحال دون تعرضنا لهزيمة كبيرة من ألمانيا، وأمام بلجيكا. ظهر بشكل رائع أمام الأخيرة. لم أر أداء أفضل خلال نسخ المونديال التي خضتها".

وكان المنتخب الأميركي قد ودع مونديال 2014 أمس من دور الـ16 بعد الهزيمة 1-2 أمام نظيره البلجيكي، بينما تأهل الأخير لدور الثمانية لملاقاة الأرجنتين.