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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ20

كادت سويسرا أن تفعلها.. لولا العارضة.. والحظ.. وتمريرة ميسي! كادت سويسرا أن تفعلها.. لولا العارضة.. والحظ.. وتمريرة ميسي! الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
لاحقوا الألماني هويديس حتى على الشاطىء لاحقوا الألماني هويديس حتى على الشاطىء الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
أعصاب الرئيس مشدودة.. انه كأس العالم! أعصاب الرئيس مشدودة.. انه كأس العالم! الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
118 دقيقة! 118 دقيقة! الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
يثق بأميركا.. يثق بأميركا.. الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
لاداعي للحزن.. خرجتم بشرف لاداعي للحزن.. خرجتم بشرف الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
ميسي هناك.. واخر هنا ميسي هناك.. واخر هنا الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
من يملك البرغوث.. لايبكي ابداً من يملك البرغوث.. لايبكي ابداً الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
لأنه الأسطورة.. فهو لايغيب عن الأذهان.. و"الأجساد" في هذه الحالة لأنه الأسطورة.. فهو لايغيب عن الأذهان.. و"الأجساد" في هذه الحالة الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014
لوكاكو.. بدلاً من الكرة لوكاكو.. بدلاً من الكرة الأربعاء 4 رمضان 1435 هـ - 02 يوليو 2014

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