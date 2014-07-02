هولندا مؤهلة لهزيمة هذه “النظرية” !

لم تنجح الفرق الأوروبية في تحقيق المونديال في أي نسخة أقيمت في الأمريكيتين، لذلك لم يتعجب البعض من الخروج المبكر لإيطاليا وانجلتر من كاس العالم الذي يقيم هذه الأيام في البرازيل , رغم أن خروجهما كان متوقعا في ظل المستويات الضعيفة لهما في هذا المونديال.

ويذهب البعض في أن الأجواء الحارة قد تكون احد الأسباب الرئيسة في خسارة هذه الفرق في مثل هذه المناطق الجغرافية التي تمتاز بهذه الأجواء .

شخصيا أعتقد كما هو حال الكثير أن اللاعب في أمريكا أكثر مهارة وعند تغيب الحلول التكتيكية تظهر معادن المواهب ويبرع تلاميذ بيليه ومارادونا في المساحات الضيقة, ويبرع نجوم الأزقة والممرات الضيقة والشواطئ وكرات الملاعب الصغيرة.

كل هذا كان يمر بخاطري لكن عندما تشاهد هولندا وكرتها رغم أنها أكثر كرة هزمها الحظ في العالم . تقول بان هولندا الوحيدة التي بإمكانها هزيمة هذه النظرية فهي تمتلك الموهبة وتمتلك التكتيك . هي خلطة عجيبة من كرة أمريكا وأوروبا فيها المهارة والتنظيم وقبل كل ذلك جمهورها الوحيد الذي بإمكانه أن يلون أي ملعب في العالم .



*نقلا عن عين اليوم السعودية