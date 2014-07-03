الإنجليز لم يتركوا المونديال!

لن نكتب عما يطّلع عليه الجميع ويدركون أبعاده وحدوده.. فنحن كما الآخرين نعلم أن ثمانية منتخبات قد بلغت ربع النهائي المونديالي.. وبانتظار تنافس ساخن يأخذ بالألباب والتوقعات.. يثير الفرح وبنسب متساوية له الكمد والحسرة.

هنا وبعد أن قطع المونديال الكبير أكثر من نصف مشواره سنبحث في أروقته عن أكثر الأشياء إثارة للغرابة بعيدا عن النتائج والشأن الفني.. سواء ما ذهب لما هو مُفرح.. أو مثير للاستياء والكمد.. ولعلي لن آتي بشيء جديد إذا ما قلت إن التنظيم البرازيلي والترحاب مع الابتسامة المستمرة من الشعب الذي يعيش ويتنفس كرة قدم هي أبرز ما تم الاتفاق عليه.. رغم الاستياء الشعبي من الحال الاقتصادية المتراجعة هناك.. أيضاً امتلاء الملاعب بالمتفرجين والحضور الجماهيري البرازيلي اللافت بين أنصار المتنافسين الآخرين بحبور وإشراق من المثيرات للسعادة.

لكن ماذا عن ما هو مسيء.. نحمد الله أنها ليست كثيرة.. ونحمد الله أيضاً أنها ليست من صنع البرازيليين.. بل إنها من توجيه إنجليزي.. فخطأ الحكام هي من سوء تدبير الفيفا.. وحينما تصف بعض الصحف الإنجليزية الكبرى كلمة «cheat» وتعني الغش كعنوان رئيسي لها بعد مباراة هولاندا والمكسيك كصفة لما فعله روبن قبل احتساب ركلة الجزاء لمصلحته... فكان حريا أن تعلن الويل والثبور تجاه الفيفا.. لكنها كصحافة تعودت على أن تأخذ الركن الأضعف في الموضوع وتشبعه تشريحا ولطما.

قد يقول قائل.. كيف ذلك؟!.. وبعد التوكل على الله فإننا نعترف أن من أكثر المسيئات هو إقحام الإنجليز أنفسهم في كل شيء.. يختلقون يدّعون وبعد الإشارة للغش.. ننتقل إلى عمل إنجليزي مقزز ومن خلاله نعترف أن ما قام به الأوروجواياني سواريز كان خروجا عن النص يعبر عن سوء سلوك يحدث كثيرا في مباريات كرة القدم.. لأننا ندرك أن العض كما الضرب والركل المتعمد.. وإن تجاوز قليلا بطريقته المنفرة.. لكن إن تتبعنا الصحافة الإنجليزية وبكثير من العنصرية والإسراف بالإساءة المطالبات بإبعاد وشطب سواريز عن كرة القدم وتصفه بصفات لا تليق بحيوان.. فكيف ببشر.. ليصل تأثيرها «للأمعة» الفيفا الذي ما صدق خبرا وأعلن إكماله لما بقي من النجم الذي يعد الهداف الأفضل في العالم في زمننا الحالي.. الخبراء النفسيون والكرويون وعبر مصادر الأخبار وموزعيها كانت أماني معظمهم أن يسبق القرار اجتماع لجنة من الفيفا مع اللاعب لتكون عونا له في التخلي عن هذه العادة.. لا أن يضع لجنة لترمي النجم المتألق بالرصاص وبسبب عضة؟!

هنا نعود إلى ما بدأنا به فهو من تدبير الصحافة الإنجليزية وإلحاحها الذي جعلها تترك الخروج المذل لمنتخبها وتركز على سواريز حقدا وغلا.. ليس إلا أنه ينتمي لليفربول النادي المكروه من العاصمة ومن معقل الكرة مانشستر.. ويكفينا استشهادا ما أدلى به أمين عام الفيفا الألماني فالكه بتبريره إيقاف أو نحر سواريز.. وكأنه يقرأ من الصحف الإنجليزية بيانه؟!

انتبهوا للإنجليز فهم مضخمون مبالغون تجاه من لا يفضلونه.. لا يعرفون الحياد وهل ملف تنظيم قطر 2022 عنّا ببعيد وهم في كل فترة يختلقون قصة حتى بات الفيفا مطواعا لهم بسذاجة لا تغتفر.. وما نعتب عليه هنا أن الفيفا بات ينقاد لها وبتعبيرات يطلقها وكأنها أرسلت كبيان صحافي من تلك الصحف الصفراء.. ولا أشد تأكيدا على ذلك إلا انقيادها المُذل بإنشاء لجنة تحقيق بلغت من انفعالها أن عاقبت كل من لا يرى فيها أهمية.. كما هو بكنباور.

خطر الصحافة الإنجليزية مستمر على كرة القدم العالمية.. فهل يرزقنا الله باتحاد كروي دولي يلجم هذه الصحافة التي باتت عنوانا للعنصرية والتدليس.. لكن تظل المشكلة الأكبر ممن استمع إليهم وبات كالأطرش في الزفة.. أليس كذلك يا بلاتر؟!



*نقلاً عن العرب القطرية

